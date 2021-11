Benito Juárez sin austeridad; Santiago Taboada promete invertir en seguridad y obras

En Benito Juárez no habrá austeridad en obras y seguridad durante 2022, afirmó el alcalde Santiago Taboada. Durante la sesión extraordinaria en la que el Concejo de la alcaldía Benito Juárez aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, el edil aseguró que no se escatimarán los recursos en estos rubros.

“Aquí no vamos a aplicar la austeridad en obras ni vamos a aplicar la austeridad en seguridad; la austeridad se aplica en el capítulo mil naturalmente, el tema es que el capítulo mil abarca más del 50 por ciento de nuestro presupuesto y no lo maneja ninguna alcaldía. Hay muchas cosas que están en este proyecto de presupuesto que no son facultad de la alcaldía y lo estamos haciendo de manera solidaria y coordinada”, sostuvo.