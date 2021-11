AMLO solicita a Indira Vizcaíno no vengarse de exgobernador con investigación

La investigación sobre las irregularidades financieras registradas en la administración del ex gobernador de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, que desde julio pasado se quedó sin recursos y no tuvo ni para el pago de la nómina, deberá ser sin venganzas, ni fabricación de delitos, pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mi recomendación es que se actúe con rectitud, justicia, no venganza, que si hay elementos se tienen que presentar denuncias, porque si no se denuncia pues nos convertimos en complicaciones y por otro lado, también no fabricar delitos", indicó el mandatario federal, durante su conferencia mañanera desde la 20 Zona Militar en Colima.

Agregó que la autoridad deberá presentar la denuncia ante las instancias correspondientes, que serán las encargadas de aplicar la ley, y es la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y su equipo, quienes reunirán los elementos.

Al respecto la mandataria estatal informó que ya iniciaron los procesos de auditoría, están recabando información y pruebas, pero quieren armar expedientes muy completos y sustentados, antes de presentar las denuncias.

“Ahorita no vamos a actuar con venganza, no vamos a distraernos en eso, no vamos a utilizarlo como un pretexto para cumplir lo que nos corresponde hacia adelante, pero por supuesto que haremos lo que nos toca, el pueblo de Colima merece justicia”, prometió la mandataria estatal.

En el tema del pago de las quincenas de los maestros de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quienes se les adeuda su sueldo desde el mes pasado, Vizcaíno Silva informó que aunque el gobierno federal ya transfirió el recurso para el pago de la primera quincena de octubre, e iniciaron su dispersión, han tenido muchos problemas con el sistema.

“Se suben por capítulos, por eso solamente se les ha reflejado una parte de ello, pero es cuestión de horas para que llegue a las maestras y maestros de Colima”, explicó.

