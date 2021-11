Santiago Nieto rompe el silencio: "Primero decisiones personales, familiares y después políticas"

Santiago Nieto Castillo, el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mandó un mensaje para aquellos que le han demostrado su cariño y aseguró que primero es la familia y luego la política, destacó el ex funcionario.

En un tuit publicado desde su cuenta agradeció las muestras de cariño que recibió tras dimitir de su cargo tras filtrarse información sobre su ostentosa boda con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

“... en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, escribió Nieto.

Reacciones a la boda de Humphrey y Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es un asunto escandaloso y no son correctas las acciones que giraron en torno a la boda en Guatemala. "Es un asunto escandaloso, en efecto, aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México cada vez son más públicos, se sabe más de asuntos de eventos privados, antes no se conocía nada, había mucha ostentación y derroche, pero todos se silenciaba, ahora no", indicó.

Pese a no dar una opinión sobre el caso, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que los servidores públicos que forman parte de la Cuarta Transformación deben vivir en la justa medianía y sin excesos.

Por su parte, el colaborador del Heraldo de México, Nicolás Alvarado, aseguró que cuando haya dejado de servir de alimento al cotilleo político, la indignación digital y la purga institucional, una cosa habrá que seguir reprochando a la conceptualización de la boda de Carla Humphrey y Santiago Nieto: su “absoluta torpeza política”.

SEGUIR LEYENDO:

“Es escandaloso y no es correcto”: AMLO reacciona a la boda de Santiago Nieto Castillo

OPINIÓN: Azares para una boda

RMG