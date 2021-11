Presupuesto de Egresos 2022: Diputados van con discusión inédita en lo particular

Después de haber aprobado en lo general este miércoles por la noche el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados federales va por una discusión inédita en lo particular porque los legisladores rompieron récord al presentar mil 994 reservas que serán desahogadas en sesiones con pausas, pues la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que se discutiera de las 9 a las 22 horas y luego mandar a receso.

El coordinador del PRI y presidente de la Jucopo, Rubén Moreira Valdez, confió en que el Presupuesto sea aprobado antes del 15 de noviembre, fecha límite que por ley tienen los diputados para votar el Presupuesto para el siguiente año.

Sin embargo, no descartó que utilicen el llamado “reloj parlamentario” para no incumplir con la ley, debido a que la Mesa Directiva no cerró la sesión ordinaria de hoy, y mandaron a receso para mañana; posteriormente, se prevé que seguirán la misma dinámica en los siguientes días de discutir las reservas de 9 a 10 de la noche hasta desahogar por completo, lo que se espera que ocurra después del próximo viernes.

“Mañana que es 11 (de noviembre), el acta dice 10 porque es la sesión de hoy. Esa discusión es una discusión que con tantas… jurídicas ya ni siquiera se da. Si usted pregunta mañana al presidente de la Mesa ¿qué día estamos? Él va a ver el acta y va a decir es día 10, aunque sea día 11”, dijo en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

El acuerdo de la oposición de llevar la discusión en una sola sesión pausada es inédito, pues los legisladores han discutido siempre el Presupuesto de Egresos casi de manera corrida, es decir, incluso de madrugada hasta desahogar la propuesta del Ejecutivo.

También, el número de reservas al PEF 2022 que proponen modificaciones al dictamen rompe el récord histórico porque la cifra más alta se había presentado el año pasado, en el PEF 2021, con mil 29 reservas; de la cifra, más de mil fueron presentadas por el PRI, PAN y PRD, que conforman el bloque opositor Va por México.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

