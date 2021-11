Jesús Nader pide que no se muevan los "dados" para ningún lado en elección de Tamaulipas

El alcalde de Tampico y aspirante a la candidatura de Acción Nacional por la gubernatura de Tamaulipas, Chucho Nader, reconoció que espera que en la designación del abanderado para la elección del 2022 no se muevan los dados para ningún lado, es decir que quiere piso parejo.

Al recorrer la zona centro de la ciudad durante el arranque de El Buen Fin, el edil manifestó que tiene la confianza en que será el "bueno" para la candidatura de Acción Nacional, luego de que el pasado domingo recibiera el apoyo de militantes del sur, centro y norte de Tamaulipas.

Aseguró que la unidad en el PAN prevalecerá siempre y cuando exista unidad, equidad y que se hagan bien las cosas.

"Piso parejo es lo que queremos, que no se muevan los dados para ningún lado, que se hagan las cosas como deban de ser y ahí vamos a ser respetuosos. Estoy seguro que cumplimos con todos y cada uno de los requisitos para lograr esa candidatura a la gubernatura del Estado", puntualizó.

Chucho Nader, reiteró que tiene la confianza de ser el abanderado del PAN, pues dijo que tiene toda la intención de llevar el modelo de trabajo aplicado en Tampico a todo Tamaulipas, ciudad que se ha convertido en una de las seguras de México, lo que ha atraído inversiones y la generación de empleos.

"He tenido encuentros con militantes de Acción Nacional, vamos francos, vamos directo, para la candidatura. Vamos a ser gobernador, no me queda la menor duda, vamos a ser gobernador con mucha firmeza y estamos muy convencidos de que tenemos la capacidad, la experiencia", finalizó Chucho Nader.