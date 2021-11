Claudia Sheinbaum reitera que no van a aportar 150 mdp para el corredor de la Zona Rosa; "no son Las Vegas"

El gobierno de la Ciudad de México no va a destinar 150 millones de pesos para el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa, que estará en la calle Génova, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no se puede privatizar el espacio público.

"No estamos de acuerdo con ese proyecto, ya lo dije: la Zona Rosa no es Las Vegas, que se vaya a Las Vegas si quiere un proyecto de Las Vegas. No vamos a privatizar, como se pretendía privatizar Chapultepec.

"La que sí queremos es la rehabilitación de la Zona Rosa y ahí estamos planteando, junto con locatarios y vecinos de la Zona Rosa, la posibilidad de hacer un plan parcial para esta zona para darle rehabilitación. No se puede privatizar el espacio público, como se pretende", dijo en entrevista con los medios de comunicación.

La mandataria capitalina recordó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no tiene facultades para hacer un desarrollo de este tipo.

"Ella no tiene atribuciones, no tiene atribuciones para hacer un desarrollo de este tipo si no participa el Gobierno central", agregó la titular del Ejecutivo local.

Se contempla que el 14 de febrero de 2022 se va a inaugurar el Corredor Turístico Tecnológico Zona Rosa, que estará en la calle Génova, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

La alcaldesa Sandra Cuevas hizo el anuncio de este proyecto, que tiene como objetivo la consolidación de la demarcación como punto central de inversión, innovación y atracción turística; va a beneficiar de manera directa a 700 establecimientos mercantiles en Zona Rosa.

A ello se le suma el impacto positivo en colonias Juárez y Cuauhtémoc como parte del Corredor Turístico Torre Mayor – Zona Rosa.

Para el corredor se contemplan 4 mil metros cuadrados de pantalla LED de alta tecnología, además de una tirolesa techada de doble carril.

Entre los trabajos está la rehabilitación de las 45 calles de la colonia Juárez, que abarcan 150 hectáreas, así como la atención de 116 puntos críticos (reencarpetamiento, bacheo, sustitución de luminarias, reparación de tapas de registro y poda de árboles, entre otros).

Cuevas informó que con el proyecto se generarán más de 20 mil empleos, tanto directos como indirectos.

La inversión será de 300 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento proviene de la iniciativa privada.

Para el resto de los recursos necesarios, la Alcaldesa confía en que la Jefa de Gobierno apoye al proyecto.

