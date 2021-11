Buen Fin 2021: Policía Bancaria e Industrial vigila negocios en CDMX

La Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya vigila los negocios, como parte del despliegue operativo para la prevención y seguridad con motivo de "El Buen Fin 2021".

Se trata de un estado de fuerza de 9 mil 867 policías apoyados con 561 vehículos oficiales, 36 motocicletas, cuatro grúas, 20 ambulancias y 15 motoambulancias, así como un helicóptero de Cóndores que realizará sobrevuelos preventivos y de supervisión, durante la apertura y cierre de los centros comerciales, tiendas departamentales e instituciones crediticias.

El operativo se realizará durante toda la jornada donde los comercios establecidos y tiendas virtuales se preparan para realizar ventas masivas, desde las primeras horas de este miércoles 10 hasta la noche del martes 16 de noviembre, en la capital.

Los uniformados se desplegarán en las inmediaciones de las zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos; en los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y Metrobús, así como en corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico y de las 16 alcaldías.

Los uniformados vigilarán las zonas comerciales. Foto: Especial

Mientras que los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) realizarán monitoreos constantes y permanentes, para detectar cualquier acto que pudiera alterar el orden público o pongan en riesgo la seguridad de las personas.

Además, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC recomienda utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Sigue leyendo:

¿Compraste un producto mal etiquetado durante el Buen Fin? Así puedes levantar tu queja

¿Buscas un celular este BUEN FIN? Aquí puedes comprar los más baratos, según Profeco

Buen Fin 2021: fechas y claves para poder aprovecharlo y no caer en falsas ofertas