Volcadura ocasiona intensa movilización en la Jardín Balbuena, alternativas viales

Durante la madrugada de este lunes 1 de noviembre se registró una volcadura en la esquina de la avenida Luis de la Rosa y la calle Fernando Iglesias Calderón en la Colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, la cual, dejó como saldo una persona con heridas leves y una intensa movilización en la zona que además de alarmar a los vecinos de la mencionada colonia también afectó el tránsito por la zona durante varias horas.

De acuerdo con los primeros reportes el percance vehicular ocurrió alrededor de las 2:30 horas y según se informa el exceso de velocidad pudo haber sido la causa que originó la volcadura pues se señala que el conductor del vehículo tipo Jetta de color rojo accidentado perdió el control cuando llegó a la intersección de las calles Luis de la Rosa y Fernando Iglesias Calderón y terminó subiéndose a la banqueta hasta chocar con un árbol que lo hizo volcar.

El automóvil quedó justo en medio de la calle con la parte del chasis completamente hacia arriba, afortunadamente, no impacto contra otros vehículos o viviendas de la zona, por lo que no se reportaron mayores afectaciones, únicamente se informó que el conductor resultó con algunas lesiones leves que no ameritaron su traslado a un hospital por lo que fue atendido en la zona del accidente por paramédicos que arribaron al lugar.

La aparatosa volcadura fue reportada a las autoridades y se generó una intensa movilización en la zona pues acudieron diversos cuerpos de emergencia para atender la volcadura, así como elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quienes resguardaron la escena hasta que finalmente pudieron iniciar los labores para retirar el vehículo y remover escombros pues sobre la cinta asfáltica quedaron vidrios y algunos trozos de concreto pertenecientes a la banqueta que fueron desprendidos por el vehículo durante el impacto.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la situación jurídica del conductor del vehículo accidentado, sin embargo, los uniformados reportaron que había latas de cerveza vacías en el interior del vehículo, por lo que se desconoce si estaba bajo los influjos del alcohol, no obstante, se espera que, en las siguientes horas, las autoridades informen todos los detalles sobre este accidente que alarmó a los vecinos de la colonia Jardín Balbuena.

Alternativas Viales

Como se mencionó antes, diversos equipos de emergencias laboraron en el lugar de los hechos y fue alrededor de las 5:00 horas cuando se terminaron las labores de limpieza y se liberó nuevamente la circulación en la zona, por lo que, de momento, no es necesario buscar rutas alternas, sin embargo, se recomienda extremar precauciones al transitar por las calles en las que ocurrió la volcadura pues elementos de la policía aún permanecen en la zona.

SIGUE LEYENDO:

Fuerte accidente en la México-Toluca a la altura de la Marquesa: choca camión de la policía sin frenos

Octavio Ocaña murió en el hospital y no tras el impacto de bala: Comisaría de Cuautitlán Izcalli | VIDEO