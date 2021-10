"Soy mexicane": persona no binaria solicita al INE cambiar su credencia de elector

A través de sus redes sociales, un guanajuatense de nombre Juan Fausto Martínez Martínez, solicitó que en su credencial para votar se le identifique como No Binario, es decir, que es su credencial de elector aparezca la opción NB. A través de una petición hecha al Instituto Nacional Electoral (INE), Fausto pido al organismo que reconozca su identidad y cambié el "sexo" "H" por "NB".

En su escrito, Fausto explicó que en su credencial de elector aparece como género hombre, es decir la H en el rubro de "sexo", sin embargo; este no representa su identidad , por lo que ha enviado un escrito al INE para que su credencial tenga la opción de "no binaria", asimismo, pide que en dicha casilla aparezcan las letras NB (persona no binaria).

En el escrito se puede leer: “Juan Fausto Martínez Martínez, persona mexicane, mayor de edad, autoadscrite NO BINARIA, vengo a pedir de manera pacífica y respetuosa que se me expida una credencial para votar con fotografía en la que se me asigne en lugar de sexo H (Hombre), el de NB (No Binario)”.

De tener un resultado positivo hacia Juan Fausto Martínez Martínez, esto podría tener un cambio significativo e histórico en cuanto a identidad de género en el Instituto Nacional Electoral y en México.

En su solicitud, dentro de la sección de Conceptos de Hecho, Fausto explica a detalle las razones por las que pide que se realice el cambio en su credencial de elector.

"Desde que tengo uso de razón, siempre me sentí diferente a los demás y por diversas cuestiones y por las amistades decidí aceptarme abiertamente homosexual, pues era la expresión o término que en ese momento conocía, pero no me sentía encajar en esa expresión", comienza la carta.

Martínez continúa explicando que tras un tiempo de evolución personal y deconstrucción, finalmente encontró el término con el que se identifica.

"Fue así que al evolucionar y hacer una deconstrucción de mí mismo encontré el término de no binario con el cual me sentí plenamente identificado y al cual pertenezco desde ya hace mucho tiempo. Esto, ya que lo No Binario me era desconocido, pero, en mi interior justo era lo que perfectamente me describía y me sigue describiendo", redactó Juan Fausto en la carta, la cual está dirigida a Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral.

Procedimientos para cambio de sexo

Hasta el momento el Instituto Nacional Electoral, únicamente cuenta con el procedimiento de cambio de sexo de personas trans, para que la credencial coincida con el nombre e identidad de genero del ciudadano solicitante. Asimismo, se puede solicitar al INE que rectifique los datos, siempre y cuando se haya llevado a cabo el debido proceso de cambio ante el Registro Civil en cuanto a la modificación del nombre y sexo en el acta de nacimiento.

Por otra parte, pese a la flexibilidad del Instituto Nacional Electoral en los casos de personas trans, la institución no cuenta con un procedimiento de reconocimiento de personas que se identifican como "No Binarias", por lo que de dar un resultado positivo la solicitud de Fausto, esto se trataría de un hecho histórico. Tanto del INE como del país.

Otra manera en la que la solicitud podría proceder, sería si se evitara colocar la casilla de sexo en la credencial, aunque este quedaría registrado en los archivos del INE, en la credencial podría no ser visible.

La solicitud fue redactada y enviada a finales de septiembre; sin embargo, hasta el momento Fausto Martínez no ha recibido respuesta por parte de la institución, asimismo, el INE no se ha pronunciado al respecto.

