Trabajadora de Junta de Conciliación y Arbitraje de Tampico denuncia violencia de género

Un presunto caso de violencia política por razón de género y acoso laboral denunció la trabajadora de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Tampico, Laura Moreno Trejo, en contra del presidente del organismo de Conciliación estatal José Manuel Haces Zorrilla, quien desde que llegó en 2018 no ha dejado de molestarla, al grado que como presión ordenó se le disminuya el salario.

Advirtió que el funcionario estatal está siendo apoyado por el secretario del Trabajo del Estado, Miguel Angel Villarreal Ongay, con lo que ha sufrido una serie de ataques, todo ello con la finalidad de darla de baja, incluso en una ocasión pese a estar en una etapa de lactancia fue enviada al municipio de El Mante, justo en el año de 2018 cuando en esa región se desataron hechos de violencia.

"De hecho fue el año más violento del Mante, en el primer semestre de ese año hubo aumento en las violaciones y en los homicidios, ahí estoy señalando el dolo con que el licenciado Haces Zorrilla lo hizo, a sabiendas de que yo estaba lactando a mi hija", puntualizó al tiempo que reveló que está laborando con 'brazos caídos'.

Aseguró que en todo este tiempo sólo ha recibido malos tratos de parte del funcionario estatal precitado, quien le levanta la voz, ha ordenado que le disminuyan el sueldo mensual, entre otros señalamientos verbales, es por tanto que acudió ante el Instituto de la Mujer de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas a fin de que la defendiera; sin embargo, no encontró eco en sus demandas.

Laura Moreno Trejo advirtió que el funcionario estatal está siendo apoyado por el secretario del Trabajo del Estado (foto: Especial)

"Estoy acusando a mi jefe el licenciado José Manuel Haces Zorrilla de violencia política por razón de género y acoso laboral, a su vez estoy protestando en contra del secretario Trabajo de Tamaulipas (Miguel Angel Villarreal Ongay), de proteger a mi agresor, y con la protección que le está dando trató de despedirme, no pudo despedirme; ahora me están tratando de obligar a renunciar, porque me están quitando mi salario mensual", precisó.

"Desde el mes de marzo de 2018 hasta los corrientes padezco este problema desde el primer día que llegué, el primer día que llegué me dieron la orden que me presentara en la Junta de Conciliación Especial número 1, pero como yo venía de auxiliar jurídico me podían poner en funciones de presidente de la Junta, entonces el licenciado Haces Zorrilla me negó el derecho a ejercer mis funciones a la Junta Especial número 2, pero meramente administrativa, como la tramitación de amparos", completó.

Por último, se pronunció porque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le conceda una audiencia para darle a conocer todas estas presuntas irregularidades para frenar al funcionario estatal, además de que espera que los colectivos feministas de Tampico escuchen sus exigencias para que realicen las movilizaciones que correspondan, en tanto ella prepara una demanda penal para dar inicio a un juicio judicial y se castigue al responsable.