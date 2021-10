Reunión de alto nivel México-EU: Desayunan en Palacio Nacional | Minuto a minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana sobre su agenda de trabajo para este fin de semana y se refirió al Diálogo de Alto Nivel de Seguridad (DANS) que se desarrollará la mañana de hoy.

"En todo acuerdo con Estados Unidos con cualquier gobierno, lo primero es el respeto a nuestras soberanías, no se puede hacer ningún acuerdo si no hay respeto mutuo a, en nuestro caso, a nuestra Constitución, a nuestra Independencia. (...) No pueden haber gobiernos sometidos. A veces hay quienes no actúan con decoro, con dignidad, pero por lo general todos los gobiernos son respetuosos, el respeto al derecho ajeno es nuestro emblema principal, desde la época de Juárez", refirió el mandatario.

López Obrador aseguró que será un encuentro respetuoso: "Es un diálogo respetuoso, siempre ha sido así, los integrantes del Gobierno de EU nos han respetado, lo hizo el presidente Trump, desde luego el presidente Biden. No hay problemas, y nosotros somos libres y podemos invitar a cualquier Gobierno a que nos visite, como nos invitan a nosotros a que los visite. No hay diferencias entre nuestros gobiernos, son buenas, aquí nuestros adversarios desearían que nos estuviéramos peleando. El nuevo embajador es respetuoso y ha estado ayudando a que mejoren nuestras relaciones", explicó, en referencia a Ken Salazar.

Habrá pronunciamiento sobre el "Plan Mérida"

El presidente destacó que en la reunión de hoy el tema relacionado con la migración será abordado: "Se va a tratar el tema migratorio, uno de los invitados, de parte de la representación del Gobierno de Estados Unidos, viene el responsable principal de migración en Estados Unidos y por parte de México participa, Francisco Garduño, que es el director de migración."

El presidente López Obrador aseguró que el encuentro de este viernes será respetuoso de las soberanías de amas naciones. FOTO: Especial

López Obrador informó que aproximadamente serán 20 las personas que sostendrán el encuentro: "Creo que son 10 y 10 funcionarios los que vana reunirse, yo tengo que recibir a toda la delegación, desayunamos, vamos a tener una conversación, unos minutos va a ser abierta a los medios. Al final considero que puede haber un comunicado conjunto, solo si la delegación así lo decide.

Finalmente, el mandatario indicó que espera que también se informe sobre la situación del Plan Mérida: "Sobre el plan Mérida yo creo que terminando la reunión va a haber un pronunciamiento en ese sentido", concluyó.

¿Qué temas se abordarán en el encuentro?

Como parte de la agenda, ambas delegaciones abordarán en tema de Iniciativa Mérida, la cual pretende ser cambiada por un acuerdo de cooperación y desarrollo en el sur de México y en Centroamérica.

