Con peculiar mensaje, "Vacuno Rex" promueve vacunación para "evitar la extinción" | FOTOS

Lo que comenzó como un festejo diferente de cumpleaños se convirtió en un personaje popular en las redes sociales que promueve la salud y la vacunación contra la COVID-19. Se trata del dinosaurio Vacuno Rex, un personaje que protagoniza la doctora Josefina Valadez, de 30 años.

Con pijama quirúrgica, para resistir el calor y largas jornadas, la doctora Josefina se mete a la botarga inflable de un tiranosaurio, el cual se dejó ver primero en la vacunación contra COVID-19 en la alcaldía Benito Juárez, donde ella es la subdirectora de atención médica de la jurisdicción sanitaria.

“No solo es una botarga que anima a la gente, sino que da mensajes de salud”, menciona Josefina dentro del disfraz del Vacuno Rex, el cual con sus pequeños brazos sostiene un cartel que dice “Vacúnate para que no te extingas”.

El personaje y los mensajes han gustado mucho a la gente, que pide tomarse fotos y después las sube a sus redes sociales, añadió Josefina.

“Soy de la idea de que si puedes hacer a la gente feliz, vives en un mundo más feliz. La gente feliz es más productiva, más sana, entonces está super bien hacer esto”, resaltó la médica.

Josefina tenía la botarga de tiranosaurio rex porque la compró para su cumpleaños 30, pues le encantan los dinosaurios.

Como la pandemia le había impidió hacer una fiesta para conmemorar su llegada al "tercer piso", ella pensó hacer algo distinto y especial: Josefina y una amiga se disfrazaron de T-Rex y salieron a pasear así a los parques y tomarse fotos con las personas. Así fue el festejo de cumpleaños.

Pero luego surgieron diversos personajes como Pandemio y Vacuna, botargas que promueven la vacunación antiCOVID en los centros de la Ciudad de México, principalmente para animar a los jóvenes a protegerse.

En la Benito Juárez no se quisieron quedar atrás y la doctora Valadez tomó su disfraz para llevar al Vacuno Rex al Pepsi Center.



El personaje hizo clic con la gente y ella pensó en hacer carteles con mensajes para promocionar la salud. "Vacúnate para que no te extingas", con esa frase la botarga causó más sensación.

En entrevista, la profesional de la salud explica que la botarga ayuda a liberar el estrés de la gente ante el temor a presentar una reacción adversa, al miedo a las inyecciones u otros factores.

Ahora la doctora Josefina lleva el personaje del VacunoRex a otras jornadas de promoción de la salud en parques y espacios públicos, como la vacunación para niñas y niños.

Por esta actividad, la doctora Valadez no recibe una remuneración adicional y aseguró que no es su intención obtenerla, pues para ella el pago es ver a la gente contenta: “es por amor al arte, no espero que me den algo extra", aseguró.

