Para lograr Reforma Eléctrica, Morena va por foro abierto en la Cámara de Diputados

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados va por un análisis exhaustivo, profundo, objetivo y profesional de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, un parlamento abierto en el que se escuche a todos los sectores.

En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en A fuego lento de El Heraldo Radio, el presidente de la Comisión de Energía y diputado de Morena Manuel Rodríguez, aseguró que la intención es convencer a la oposición de los beneficios que tendrá para los ciudadanos la iniciativa presidencial.

“Empezar a delinear la ruta crítica a seguir para delinear estos objetivos y algo que ya se ha estado comentando de manera amplia, que habrá convocatoria para parlamento abierto con la finalidad de poder escuchar a todos los que tengan interés en el tema y especialmente a quienes conocen a profundidad la industria eléctrica y tienen mucho que aportar”, señaló el legislador.

Detalló que mañana (viernes) se prevé la instalación de la Comisión de Energía que preside, a la espera de que Puntos Constitucionales haga lo propio para iniciar de inmediato a delinear la ruta crítica que seguirán para la apertura del parlamento abierto y la discusión y análisis de la propuesta que ya les fue turnada.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la fracción parlamentaria del PRI, les de los 57 votos para lograr la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional, el legislador rechazó que se pueda adelantar a los hechos, sin embargo, reconoció que en sus estatutos Morena y PRI tienen coincidencias y la Reforma Eléctrica podría ser una de ellas.

“No, no, no aquí no podemos presuponer que se tenga el apoyo de alguien específico, lo que sí y ya lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador es que atendiendo lo que es la ideología que en sus documentos básicos sustenta el PRI tiene más una votación de centro".

