La CARTA que una madre escribe a su hijo feminicida; asesinó a sus dos hermanas

De acuerdo con cifras oficiales, México es un país en donde diariamente 10 mujeres son asesinadas, y bajo este panorama atroz repleto de feminicidios, ahora una historia ha estremecido principalmente en redes sociales.

Esto luego de que se difundiera una carta de una madre hacia su hijo que se volvió feminicida siendo un menor de edad, y que actualmente se encuentra en prisión.

“En qué momento cambiaste tanto, cuándo te volviste un asesino”, estas son las palabras con las que Erika Janeth ha hecho estremecer las redes, luego de que una carta dedicada a su hijo fuera difundida por la activista Frida Guerrero.

Erika Janeth realizó esta carta para su hijo Braulio, quien en septiembre del año en curso fue sentenciado por el feminicidio de sus dos hermanas menores, Yiyiari y Diana de 12 y 7 años de edad respectivamente.

Fue durante la pandemia por COVID-19, en noviembre del año pasado, que Yiyiari y Diana se quedaron en casa con su hermano Braulio, y a finales del mes, la madre de los tres, Erika, acudió a trabajar como de costumbre en un restaurante.

Debido a que Erika es una madre de familia que sostiene su hogar, utilizaba como medida de seguridad marcar constantemente a sus hijas pequeñas para saber sobre ellas; sin embargo, en una ocasión no le contestaron, esto a pesar de que ella fue insistente para comunicarse con sus hijas.

Fue minutos antes de la una de la mañana, que la mujer llegó a su casa luego de terminar su jornada laboral, y fue en este momento que se percató de que su hijo Braulio estaba estrangulando a una de sus hijas, esto de acuerdo a lo que contó Erika a la activista Frida Guerrero.

“Al abrir la puerta no lo vi, y él siempre me esperaba despierto… Luego de que entré al cuarto donde dormía con mis hijas, lo vi como estaba ahorcando a mi hija, grité y entonces inmediatamente se me vino encima e intentó asesinarme, me picó dos veces la costilla, cinco en la cabeza y al final forcejeé con él hasta que me golpeó con la cancha de una pistola y ahí perdí el conocimiento por más de nueve horas”, contó Erika a la activista.