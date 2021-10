Caso Ayotzinapa: Revelan el millonario soborno que hizo Tomás Zerón para “echarle la mano a México"

El otrora jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón ofreció un millonario soborno a Felipe Rodríguez Salgado alías “El Cepillo”, el supuesto cabecilla que comandó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, para que culpara al entonces gobernador de Guerrero, José Luis Abarca y a otros implicados en el caso.

Según la periodista Anabel Hernández, “El Cepillo” reveló que Tomás Zerón le ofreció cuatro millones de pesos con tal de que señalara a gente que conocía. “Me dijo al Abarca (José Luis Abarca), a don Mario, como le dicen Mario Casarrubias, a Sidronio (Casarrubias Salgado) y a Gildardo (López Astudillo)”, indicó el acusado en entrevista con la periodista.

“Yo le dije que no, y me dijo que lo pensara, que no sé qué tanto, y que me iba a ayudar con mi proceso, que me iba a poner abogados”, respondió Rodríguez Salgado a Zerón sobre el ofrecimiento millonario al que sería acreedor.

Zerón llevó a la mamá de “El Cepillo” para presionarlo

En una segunda visita de Tomás Zerón a “El Cepillo” el 26 de febrero de 2015, el detenido dijo que en esa ocasión el jefe de la AIC llegó junto con un militar que acompañaba a su mamá, la cual Zerón había llevado para que ella lo persuadiera y aceptara el trato de los cuatro millones de pesos.

Zerón le preguntó si había pensado bien las cosas para que ya se decidiera en aceptar el dinero del soborno. Una vez más, Felipe Rodríguez se negó ante la insistencia del funcionario “Me dijo que le echara la mano a México, pues porque ‘ya ve cómo están los padres de los normalistas’, que estaban haciendo estas cosas…”.

El caso de los 43 de Ayotzinapa sigue sin resolverse. Foto: Cuartoscuro

Según “El Cepillo”, le recordó a Zerón que estaba detenido porque tuvo que aceptar su culpabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tras ser presionado a golpes y amenazado de muerte por Jesús Murillo Karam o por el propio Tomás Zerón, según dijo al no recordar quién de los dos fue, para que aceptara la culpa.

“Y se enojó, se enojó, me dijo que algún día, si (yo) dijera esto, que me iba a matar y que le iba a hacer daño a mi familia…”, aseguró “El Cepillo” quien agregó que en realidad fue detenido el 14 de enero de 2015 en Cocula, Guerrero y no el 15 en el estado de Morelos que aseguraron las autoridades de la extinta PGR.

¿Por qué “El Cepillo” no aceptó el soborno de Tomás Zerón?

Felipe Rodríguez Salgado declaró el motivo por el cual se negó a aceptar el soborno, simplemente aseguró fue porque no iba a inculparse de un delito que él no cometió.

Las manifestaciones de justicia siguen para dar solución al caso de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

“Porque era como echarme la culpa de algo que yo no hice, si yo hubiera hecho algo a lo mejor le digo que sí, pero yo no hice nada, o sea, y tenía un proceso por cosas que yo no hice, pues, y además cómo iba a decir si yo ni conocía a las demás personas que me decía que señalara”, afirmó Felipe Rodríguez.

Agregó que lo mantuvieron cautivo alejado de la población dentro del penal del Altiplano justo en la misma área donde estaba entonces recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando fue reaprendido en febrero de 2016. "El Cepillo" seguía como el autor de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

