Balean a cinco migrantes cuando pasaban el río Bravo entre Reynosa e Hidalgo

Un total de cinco de once migrantes fueron baleados desde Reynosa, Tamaulipas, cuando intentaron cruzar a Estados Unidos, mismos que fueron localizados en las inmediaciones del río Bravo que dividen a México y Estados Unidos, informó hoy la Patrulla Fronteriza a través de un comunicado de prensa.



De acuerdo a la agencia estadounidense, los once migrantes fueron encontrados la madrugada del pasado lunes, aunque no se dio a conocer quienes pudieron haber sido los responsables de la agresión contra los migrantes.



Sin embargo se resaltó que ese incidente era indicativo de los peligros que enfrentan las personas mientras emprenden el viaje a los Estados Unidos.



El reporte indica que ese día, los agentes de la estación McAllen, habían respondido a la actividad ilegal cerca de Hidalgo, Texas y se encontraron con los 11 migrantes, de los cuales cinco presentaban lesiones por arma de fuego.



“Los cinco migrantes sufrieron heridas de bala en México, antes de su ingreso a Estados Unidos, recibieron de inmediato un tratamiento que les salvó la vida por parte de agentes, antes de que se solicitara asistencia médica de emergencia”, indicó el comunicado de prensa.



Se dio a conocer que oficiales del Departamento de Policía de Hidalgo también llegaron al lugar, mientras los migrantes eran transportados a un hospital local, además se indicó que actualmente se está llevando a cabo una investigación para determinar las circunstancias del tiroteo.



Por su parte el agente jefe de patrulla del sector del Valle del Río Grande, Brian S. Hastings, declaró: "Este encuentro sirve como un recordatorio más de los peligros que enfrentan los migrantes cuando ponen su bienestar en manos de traficantes que solo están interesados en obtener ganancias”.



Además la Patrulla Fronteriza señaló que los traficantes suelen colocar a los migrantes en situaciones peligrosas en las que corren el riesgo de ahogarse, exponerse a los elementos y sufrir agresiones.