Auditoría de Campeche denuncia a alcalde Pablo Gutiérrez por peculado

El alcalde del municipio de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, ha sido denunciado por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM), por los delitos de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones, en el lapso de 2015 a 2018; esto tras encontrar irregularidades durante la pasada administración en la que ocupó el cargo.

Fechada con el 21 de septiembre el alcalde ahora morenista fue señalado por la ASECAM por presunto peculado ante lo cual ya de manera formal se ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Campeche (FECCECAM).

Cabe señalar que acusaciones relacionadas por los mismos motivos han sido registradas en el pasado. De manera paralela están en curso investigaciones por uso indebido de atribuciones y facultades y peculado, razón por la cual el edil ha sido señalado con sus ex colaboradores, el ex tesorero Israel Medina Posadas y la exdirectora de la Unidad Administrativa, Gladys del Carmen García Casanova.

Actualmente Pablo Gutiérrez Lazarus tiene un proceso abierto en su contra por las mismas causas (Foto: Especial)

De acuerdo al documento dado a conocer con el número de oficio 271/2021/FECCECAM el máximo órgano fiscalizador del Estado de Campeche se encontró por parte de la Auditoría “C” dirigida por el C.P. Manuel Candelario Caamal Paat la comisión de los delitos previstos en los artículos 291 y 295 del código penal del Estado. Ahora tocará el turno de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en el Estado de Campeche determinar si existen las condiciones para realizar una denuncia penal formal contra el edil morenista durante su gestión bajo las siglas del Partido Acción Nacional en el periodo 2015-2018

Actualmente Pablo Gutiérrez Lazarus tiene un proceso abierto en su contra por las mismas causas, por lo cual presentó dos amparos buscando la protección de la justicia federal en contra de los procesos que tiene la Fiscalía General del Estado de Campeche y un Juez Penal.

En la carpeta de investigación 56/202/21 se investiga al ex alcalde Gutiérrez Lazarus, a su ex tesorero Israel Medina Posadas y Gladys García Casanova ex directora de unidad administrativa, pero el edil ha buscado desde el pasado 31 de diciembre ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Campeche dos recursos de amparo indirecto, el primero con número 1264/2020 dirigido a Juez Primero de Control del Sistema de Justicia Penal y el segundo con número 1270/2020 contra la Fiscal General del Estado de Campeche.