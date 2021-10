Rinde protesta secretario General de Gobierno de Nuevo León

Tras rendir protesta este domingo e iniciar formalmente con su administración como gobernador Constitucional de Nuevo León, Samuel García tomó protesta a su secretario General de Gobierno.

Javier Navarro fue nombrado secretario General de Gobierno por García tras ser presidente del Consejo Cívico, y tomó protesta este lunes en el Palacio de Cantera, como parte del primer acto público oficial de García al frente del estado.

Durante el mismo evento, García reveló que envió al Congreso una petición para ratificar al secretario de Finanzas y Tesorero del Estado, Carlos Garza Ibarra, quien repite en el puesto tras estar los seis años de la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

Samuel García rinde protesta como gobernador de Nuevo León

“La nueva política no admite tratos en lo oscuro, no admite los arreglos. Y por eso a mi mano derecha tengo a un abogado de tal prestigio reconocido a nivel internacional y nacional, experto en conciliación y que ha manejado todas las ramas del derecho.

He invitado a Javier Navarro a que me ayude a conducir la política interior de Nuevo León, con sus buenos oficios, transparencia y apertura que serán los signos de un nuevo gobierno que todo lo hace de frente. Arriba de la mesa, porque el nuevo Nuevo León no admite esos secretarios que andaban en el inframundo”, argumentó el mandatario.

Sobre las ratificaciones pendientes, García aseguró que su primer mandato es hacer que el nuevo organigrama gubernamental no implique un gasto extra para el estado.

Además, presentó a María Teresa Herrera como Contralora del Estado, cuyo nombramiento también fue enviado al Congreso local. Aunado a esto, García entregó los nombramientos a sus 17 secretarios, así como a su esposa Mariana Rodríguez quien estará a cargo de la oficina Amar a Nuevo León.

Samuel García y el "Senathor" se REUNEN en Nuevo León ¿Se llevan mal?

En concreto, recibieron sus cartas nombramiento la Secretaría de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera; el secretario de Economía, Iván Rivas; la de Educación, Sofia Leticia Morales y la de Salud, Alma Rosa Marroquín.

Así como el titular del Trabajo, Federico Rojas; el secretario de Desarrollo Regional, Marco González; el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, la de Turismo, Maricarmen Martínez, el de Medio Ambiente, Alfonso Martínez; la titular de Participación Ciudadana, Ximena Peredo; y de Administración, Gloria Morales.

También, el secretario de Seguridad Pública (que repite en su puesto), Aldo Fasci Zuazua; Alicia Leal en la Secretaria de las Mujeres; y en la de Cultura, Melissa Segura Guerrero.