Inicia audiencia de Ricardo Anaya

La audiencia del panista Ricardo Anaya inició después de las 10:00 horas y de inmediato el juez decretó un receso.

La diligencia judicial estaba programada para las 9:00 horas ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor.

Casi al inicio de la audiencia que se realiza por videoconferencia, la defensa de Anaya señaló que el viernes pasado, la Fiscalía General de la República les entregó más de mil fojas adicionales a la carpeta de investigación, por lo que el impartidor de justicia estableció un receso para verificar lo que indicaron los abogados.

La Fiscalía busca imputar al ex candidato presidencial los delitos deasociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

Anaya compareció también por videoconferencia ante el juez el pasado 26 de agosto, pero la Fiscalía no pudo formularle imputación porque el panista acreditó que no tuvo acceso a la carpeta de investigación que existe en su contra.

El juez determinó en ese momento aplazar la audiencia para este 4 de octubre.

El pasado 1 de septiembre, la FGR entregó a la defensa de Anaya copia de la carpeta de investigación.

Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, dijo al salir de la Fiscalía que la carpeta consta de cinco tomos y anexos, y de lo que pudo constatar, no hay elementos en contra de su cliente.

“Es una carpeta que contiene a diversas... es una denuncia vinculada con diversas personas físicas, importante que contiene información también de algunas series de investigaciones que tienen que ver con diversas personas físicas, todas vinculadas con esta causa penal…

“La tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega, no me puedo pronunciar en este momento por el contenido, no lo sé, no sé qué hay, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo”, señaló en septiembre.