Fernando Vilchis dirige operativos contra robos a transporte público en Ecatepec

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, supervisa personalmente los operativos de vigilancia que se realizan durante las madrugadas en vialidades y en las colonias para prevenir la comisión de delitos, con el objetivo de cuidar el patrimonio y la integridad de las personas que acuden a laborar en las primeras horas del día.

El edil aseguró que cerca de las 4:00 horas, después de realizar el pase de lista y revista a los integrantes de la policía municipal, supervisa los filtros de seguridad al transporte público y otros operativos para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio.

“Realizamos estos operativos cerca de las cuatro de la mañana para fortalecer el tema de seguridad. A estas horas salen cientos de vecinas y vecinos a sus destinos de trabajo. Por ello, para nosotros es importante realizar diversos operativos. No solamente realizamos revisiones al transporte público, sino también a unidades de transporte de carga y autos particulares para prevenir hechos ilícitos”, aseguró.

Añadió: “En el caso de los autos particulares verificamos cuatro elementos, primero que los vehículos no sean robados, que los ocupantes no porten armas o sustancias ilícitas y que los conductores no cuenten con algún mandamiento judicial”.

El director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, Roberto Hernández Romero, informó que los operativos se hacen de manera aleatoria y de acuerdo con los índices de incidencia delictiva se define el lugar y horarios de operatividad.

“Este tipo de operativos nos han permitido disminuir el índice de asaltos al transporte. Por eso los hacemos todos los días en las mañana, tardes y noches, inclusive el mismo presidente municipal (Fernando Vilchis) nos ha apoyado en las mañanas a encabezar estos operativos”, dijo.

Detalló: “Los operativos de vigilancia al transporte son en puntos fijos y aleatorios, es decir cubrimos un punto y nos movemos a otros en las zonas limítrofes de Ecatepec con otros municipios y en las principales vialidades del municipio, por donde se mueve el grueso del transporte público”.

La policía de Ecatepec cuenta con células especializadas en el combate a delitos de alto impacto, además de que la actual administración municipal adquirió patrullas y equipamiento, así como sumó más elementos a la corporación.

