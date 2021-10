Michoacán aplica operativo por Día de Muertos

Cerca de 2 mil elementos de seguridad de desplegaron en el territorio michoacano para llevar a cabo el Operativo de Seguridad y Vigilancia Noche de Muertos Michoacán 2021.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), Guardia Nacional, Ejército, Policía Municipal, Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este dispositivo de seguridad es un gran esfuerzo interinstitucional para velar por la tranquilidad de los asistentes a los lugares tan mágicos que les ofrece Michoacán para esta celebración. Hay que vivir con entusiasmo estas hermosas tradiciones”, dijo el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, general José Alfredo Ortega Reyes.

Los días 30 y 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre se desplegará el personal a bordo de vehículos terrestres y embarcaciones en toda la ribera del Lago de Pátzcuaro, embarcaderos, Centro Histórico y panteones.

En el caso de la capital michoacana habrá presencia policial en el Centro Histórico y en los seis panteones de la ciudad.

Al dar el banderazo de arranque del operativo, Ortega Reyes hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en la implementación de las medidas sanitarias ante la presencia de casos de Covid-19.

“Es muy importante destacar que luego de los embates de la pandemia por el Covid-19 comenzamos a reactivar la economía, a recibir al turismo, pero sin olvidar que el riesgo aún está latente y que debemos acatar las medidas sanitarias vigentes”, señaló.

Finalmente pidió a la población no conducir bajo los efectos del alcohol, no manejar cansado, no usar celular mientras maneja y no exceder los límites de velocidad permitidos para así evitar tragedias en estas fechas de celebración mexicana.

