Armada de México celebra sus 200 años existencia

La Armada de México cumplió 200 años de existencia en el país. Por tal motivo, se llevó a cabo un desfile para conmemorar la creación de este grupo que ha velado por la seguridad de los habitantes del país ante otras naciones.

Los elementos de la Marina marcharon para hacer gala de los recursos con los que cuenta el Estado mexicano para velar por las garantías de sus ciudadanos.

José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina recordó a los participantes en la celebración su compromiso con los habitantes de la República Mexicana y el orgullo que deben sentir ante la labor que realizan.

El secretario exhortó al personal a trabajar no para la Armada de México, sino para la ciudadanía y a demostrarles de lo que son capaces.

"No se olviden del respeto a los derechos humanos, no se olviden del honor que deben de tener todos ustedes. El honor como principio personal. El que no es honorable no cabe en esta institución", aseguró.