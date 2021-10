INE notifica a Higinio Martínez sobre su denuncia; responde que no parará recorridos por Edomex

El senador de la República, Higinio Martínez Miranda, confirmó que fue notificado por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la denuncia por la realización de los “foros legislativos” que presentó hace una semana el partido del PAN.

El recurso argumenta que el líder de Grupo Acción Política (GAP) supuestamente ha hecho promoción indebida de imagen pública, actos anticipados de campaña y uso de recursos de procedencia desconocida para financiar estos actos donde se ha lanzado contra el gobierno estatal.

En redes sociales, Martínez Miranda reclamó que en menos de cinco días se diera la notificación y cuestionó que se le solicitó informar y entregar testimonios de las reuniones que llevó a acabo en las últimas semanas.

”El INE, en menos de 5 días, armó un documento y me ordena que debo informar y entregar testimonios de mis reuniones”, expresó.

“Hasta tengo que decir los nombres de con quien me reúno. ¡Es en serio, eso me solicitan! ¡El miedo no anda en burro!”.