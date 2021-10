Heraldo Media Group ganó el segundo lugar en la 7ma edición del premio Sanofi Pasteur “Vacunar para dar oportunidade

El Heraldo Media Group fue premiado con el segundo lugar en la séptima edición del premio Sanofi Pasteur “Vacunar para dar oportunidades" gracias al trabajo del reportero Gerardo Suárez.

La labor en cuestión trata sobre la historia de Rita, una enfermera del IMSS que a finales de febrero de 2021 había vacunado a más de mil 500 personas contra el coronavirus. La premiación se llevará a cabo el próximo 28 de octubre a las 17:00 horas y será de forma virtual.

La nota informativa constata que la profesional de la salud había comenzado a inyectar a la población desde finales de diciembre del 2020 y daba a conocer que la atención brindada por la mujer estaba destinada a que los inmunizados no tuvieran que ser internos en el tercer nivel de hospitalización.

La enfermera, que cuenta con 26 años de experiencia, manejó de está forma dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V para brindar atención a personas de la tercera edad en Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Aquí la versión WEB del trabajo que será reconocido: Rita ha logrado vacunar a mil 500 personas: ‘Voy a la guerra’

De acuerdo con lo que narra Suárez en su nota, la mujer forma parte de las 440 enfermeras que brindaron los primeros fármacos contra el coronavirus en la Ciudad de México.

"Cuando me voy a trabajar les digo a mis nietos que ya me voy a la guerra, que no sé cómo vaya a venir", dijo en entrevista para el reportero, cuyo trabajo será galardonado.