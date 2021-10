Es un mito que Pemex sea una carga para el Estado: Octavio Romero

Desde la Cámara de Diputados, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que “es un mito” que la petrolera que dirige es una carga para el Estado, y aseguró que “está dando frutos” el cambio de la estrategia de la exploración y extracción de crudo que emprendió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al comparecer ante comisiones unidas de Energía y la de Infraestructura de San Lázaro, aseguró que la producción diaria de barriles de petróleo, la recuperación de las reservas del crudo, los nuevos desarrollos de producción y otros rubros van al alza.

“Hay muchos mitos con relación a Pemex. Mucha gente se refiere a Pemex como una empresa que es una carga para el Estado, que es una empresa improductiva, y yo quiero, con datos duros, certificados, demostrar que es todo lo contrario”, dijo.

Romero Oropeza acusó que con la reforma energética del 2013 del expresidente Enrique Peña Nieto “lamentablemente no cumplió con las expectativas que se buscaban”, y puso de ejemplo que los 107 contratos a privados para la producción de petróleo que otorgaron en los últimos siete años les dio para producir apenas 31 mil barriles de petróleo.

“Sobre los nuevos desarrollos de Petróleos Mexicanos en esta administración. Ustedes pueden observar cómo desde enero del 2019 –que se comenzó– y hasta el día de hoy, traemos ya una producción real de 273 mil barriles. Es decir, en 2 años 9 meses, menos de tres años, tenemos casi diez veces más producción que los 107 contratos otorgados en la reforma energética.

“Entonces este comparativo es muy importante porque finalmente nos lleva a la conclusión de que es Petróleos Mexicanos quien produce el petróleo, que la reforma energética lamentablemente no cumplió con las expectativas que se buscaban”, dijo.

Por otra parte, aseguró que del 2019 al 2021 el gobierno de López Obrador ha conseguido detener la caída en la producción de petróleo que se llevaba como tendencia durante los últimos 15 años.

En 2019 hubo una producción de un millón 701 mil barriles diarios; en 2020, resaltó que a pesar de la crisis por la pandemia se mantuvo la producción y se logró un millón 705 mil barriles; y al tercer trimestre de este año van mil 761 barriles diarios.

“En el año 2021 no partimos de una detención, de un alto total, volver a agarrar impulso es muy difícil, y el haber continuado nos dio la inercia necesaria, el impulso suficiente como para en el 2021 ver frutos”, dijo.

En la exploración de hidrocarburos, también explicó que va en recuperación las reservas de barriles de petróleo crudo, pasando en Reservas Probables (3P) de un millón 170 mil barilles en 2018 a un millón 935 mil en 2021; mientras, las Reservas Probadas (1P) pasaron de 7 mil millones de barriles en 2018 a 7.5 mil millones en 2021.

“El objetivo era empezar a reponer estas reservas, no el 100 por ciento de lo que sacamos, de lo que extraemos sino un poquito más. Se ha conseguido en los tres primeros años (de este gobierno), en el 19 habíamos adicionado 200 millones más, 7.2; en el 2020 a 7.4; y la proyección que tenemos para este año es cerrar a 7.5, con lo cual se estaría logrando de reponer no sólo al 100 por ciento las reservas sino casi al 120”, dijo.

Sobre la exportación del crudo, explicó que entre 2007-2012 el promedio fue de un millón 378 miles de barriles diarios; en 2013 -2018 la exportación decreció a un millón 176 mil barriles diarios, con un promedio de inversión anual de 299 mil 647 millones de pesos; mientras, en 2019-2021 se exportan un millón 85 mil barriles diarios con una inversión de 193 mil 46 millones de pesos.

“¿Cuáles son los números de estos primeros años de esta administración? Bueno, nosotros con una inversión menor a la de la administración pasada y similar a la de 2001-2006, hemos logrado detener la caída en la producción, lograr el incremento, iniciar el incremento en el proceso de crudo y tener niveles de exportación por arriba del millón de barriles diarios, un millón 85 mil barriles”, dijo.

Romero Oropeza también presumió que entre 2018-2020 “Pemex es el primer lugar en el mundo en tasas de éxito comercial” y en costo en el descubrimiento.

“Esto significa que tiene un 34 por ciento. De cada 10 pesos exploratorios tienen más de tres con éxito comercial, a diferencia de las otras empresas mundiales, que tienen el 25, el 23, el 17 y algunas como Shell el 10 por ciento”, dijo.

También dijo que el costo promedio mundial del descubrimiento de pozos es de 3.7 dólares por barril, y Pemex está debajo del costo promedio, en 2.6 dólares.

En producción del sistema nacional de refinación de crudo. México cuenta con seis refinerías, Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz.

“Esas seis refinerías en el año 2013 llegaron a procesar un poquito más de un millón 200 mil barriles. Nosotros recibimos la mitad de esa producción, con 612 mil barriles, y además en una condición muy lamentable de deterioro dado que no había habido inversión. O sea, la caída en el proceso era derivada de una falta de inversión en nuestras refinerías… hoy estamos en 702 mil

En cuanto al comercio internacional, expuso que se han mantenido los niveles de exportación de crudo.

Sobre el combate al robo de combustible, explicó que al inicio de la administración se roban diariamente 56 mil barriles de gasolinas en promedio en el 2018; en 2019 disminuyó a 6.4 mil barriles; en 2020 a 4.8 mil barriles; y en 2021 estamos en 4 mil 100 barriles diarios. Disminución del 92.7 por ciento.

“Ha sido un éxito el combate al robo del combustible. Desde luego aquí yo siempre hago el reconocimiento al gobierno federal, al presidente de la República”, dijo.

En cuanto al robo de gas, expuso que en 2018 había un hurto de 13 mil 600 barriles diarios y actualmente ha disminuido en 5 mil 100 barriles diarios.

“Cómo se traduce en dinero esto que ya no se roban esto equivale para Pemex a más de 104 mil millones de pesos. Si le sumamos a esos 104 mil millones de pesos los impuestos que no se pagan por ese combustible robado, que son el IVA y el IEPS, principalmente, entonces se incrementa a 143 mil 383 millones. Es una cantidad mucho muy importante la que ya no nos están robando”.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

