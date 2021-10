Rosario Robles acusa que su proceso está sustentado en la violencia de género

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, determinó mantener la medida cautelar de prisión justificada en contra Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante el periodo de Enrique Peña Nieto, quien ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, y por su supuesta participación en la "Estafa maestra". De acuerdo con el funcionario esto se debió a la posibilidad de que con la prisión domiciliaria intentara fugarse del país para no enfrentar su caso.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo Televisión, la exfuncionaria comentó que la posibilidad de estar fuera era muy grande; sin embargo, considera que en su proceso también hay un "problema de género muy grave".

Expresó que de lo que se le acusa en la "Estafa maestra", a quien llamó la "infamia maestra", no ha sido demostrado y cuestionó por qué a pesar de ser más de ocho dependencias federales y 10 universidades a las que se señalaban en dicha investigación periodística, le dieron su nombre y apellido.

Dijo que adicional a esto hay una venganza política, una orquestación por parte del Estado mexicano, y desconoce qué pueda tener en su contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que ella fue una de las personas que lo ayudó a llegar a la jefatura de gobierno en la capital

"No me perdona haber crecido, haber sido independiente, no ser sometida, ni la segunda, y haber sido la jefa de gobierno con toda la investidura", señaló.