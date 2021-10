Policías son condenados a 30 años de prisión por homicidio

Después de ser encontrados penalmente responsables del delito de homicidio calificado, tres policías municipales de Tecoh fueron sentenciados a 30 años de prisión, pues se demostró en el juicio oral que en diciembre pasado asesinaron al poblador José Luis Cauich Yerbes. Sin embargo, la familia de la víctima declaró que no hubo justicia porque los otros dos involucrados continúan en libertad.

Los agentes sentenciados son E.F.U.Ch., A.Ch.M. y M.A.C.Ch, quienes también tendrán que cumplir con el pago de la reparación del daño por más de un millón 700 mil pesos, de acuerdo con lo sentenciado por el Tribunal Segundo de Enjuiciamiento.

Cabe mencionar que durante las investigaciones por este homicidio, correspondiente a la causa penal 99/2020, los especialistas de la Fiscalía acreditaron que los tres policías provocaron la muerte de José Luis Cauich cuando lo arrestaron.

Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre del 2020, cuando los elementos policiacos acudieron a la comisaría de Xcanchakán para auxiliar en un conflicto. Ahí detuvieron a dicha persona y, en el trayecto hacía la comandancia en la cabecera municipal, le propinaron múltiples golpes que a la postre le causaron la muerte.

Tras darse a conocer la condena a los policías, la familia Cauich Yerbes manifestó que en realidad no se hizo justicia, ya que otras dos personas que supuestamente estuvieron involucradas en el crimen están en libertad.

Policías de Yucatán son condenados a 30 años de prisión por homicidio (Foto: Especial)

La hermana del hoy occiso, Lizbeth Cauich Yerbes, declaró que también debió ser detenido el comisario municipal de Xcanchakán, Reynaldo Chuc, pues sospechan que fue el que ordenó a los uniformados que lo golpearan, debido a que tenía viejas rencillas con él.

Agregó que tampoco le consta que otro policía, quien en la noche de los hechos fungió como chofer de la patrulla, no participó en la golpiza que le propinaron a su hermano, por lo que lamentó que no haya sido sentenciado.

“Yo considero que el comisario municipal también debería estar tras las rejas junto con los policías, porque todos son los culpables de que mi hermano esté muerto. Él dio la orden de que lo golpearan por venganza, por un conflicto ocurrido días anteriores”, declaró.

Lizbeth Cauich sostuvo que a pesar de que los policías ya fueron condenados, su familia no se siente tranquila, pues durante todo el tiempo que tardó el juicio oral recibieron amenazas por parte de los testigos de los acusados.

“Nos han tratado de agredir, a mi familia, a mis hijos, y pues considero que no es justo porque nosotros no tenemos la culpa de que ellos hayan cometido el crimen y lo están pagando. La verdad es que en mi pueblo no hay orden y por eso nos están amenazando todo el tiempo”, señaló.

