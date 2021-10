Estiman que en abril llegue la "plena" normalidad

De continuar con el avance de las medidas sanitarias que se han implementado durante la pandemia por SARS-CoV-2, fundamentalmente la campaña nacional de vacunación, la capital del país llegará a la plena normalidad a más tardar en abril de 2022, afirmó Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

“Nosotros estimamos que a principios del año que viene, y a principios me estoy refiriendo a los primeros cuatro meses (de 2022), regresaremos a la normalidad plena, siempre y cuando mantengamos las medidas establecidas, que es la vacunación”, aseguró.

En entrevista para El Heraldo de México, el funcionario de la Secretaría de Salud local explicó que, de manera paulatina, serán retirados los macroquioscos de realización de pruebas COVID-19, así como la atención prioritaria de esta enfermedad en la red e hospitales a su cargo, hasta llegar a la normalidad prepandémica.

Resaltó que en este proceso de emergencia sanitaria, el uso del cubrebocas ha sido fundamental para combatir no sólo al coronavirus, sino también a otras enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza.

Ochoa Moreno añadió que por el uso de la mascarilla, en el invierno pasado, sólo se registraron dos casos de influenza en la capital del país.

“En la temporada invernal pasada tuvimos dos casos de influenza en toda la ciudad”.

– ¿El uso del cubrebocas marcó diferencia?

– Obviamente, nunca habíamos tenido este uso (masivo) de cubrebocas, es histórico. ¿A qué se debió que la influenza bajó? Pues al uso de este dispositivo, y a todas las otras medidas, pero principalmente al cubrebocas.

Para lograr el objetivo de volver a la “plena normalidad”, se requiere que la ciudadanía siga acatando rigurosamente las medidas de sanidad.

“Lo que hay que reiterar es que no podemos bajar la guardia, ni confiarnos por el hecho de estar vacunados, porque la vacuna protege hasta cierto punto; tiene un margen de protección bastante importante, siempre arriba de 90 por ciento, pero queda ese otro margen que no protege”, recalcó. En torno a la aplicación de una tercera dosis, Ochoa aseveró que no se ha considerado esa posibilidad en ninguna de las vacunas, ya que no hay evidencia científica de que sea necesaria.

Expuso que el del SARS-CoV-2 es un virus que llegó para quedarse, como la influenza, por lo que la solución es aplicar el esquema completo de vacunación de manera anual, lo cual se llevaría a cabo en el último trimestre de 2022.

“Este padecimiento es muy parecido a la influenza y va a tener predominio en la temporada invernal, entonces ya viéndolo muy al futuro, vamos a vacunar parecido que con la influenza por ahí de octubre”, dijo.

El director general de los Servicios de Salud Pública local recordó que, el próximo jueves 28 de octubre a las 16:00 horas, las autoridades terminarán de aplicar el esquema completo de vacunación a todos los adultos de más de 18 años y a los menores de 12 a 17 con alguna comorbilidad.

Recordó que a este sector de la población, que no presenta comorbilidades o enfermedades que los vulneren, se les inmunizará en el primer trimestre de 2022.

La campaña nacional de vacunación inició el 24 de diciembre de 2020, a personal de salud en el Hospital General de la capital.

PAL