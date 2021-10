En el Senado: De Morena, 9 con la menor productividad

La bancada de Morena en el Senado tiene a los legisladores con menos iniciativas presentadas: nueve han generado menos de 10 iniciativas, incluso dos de ellos aún no promueven ni una sola.

De acuerdo con la información parlamentaria, Acción Nacional es la siguiente bancada, con tres senadores, con menos de 10 iniciativas, y uno más con ninguna.

Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista son las otras dos bancadas con legisladores con menor trabajo legislativo.

Algunos de los senadores que no cuentan con iniciativas o tienen menos de una decena asumieron el cargo recientemente, debido a que son suplentes de otros que solicitaron licencia para contender como candidatos a cargos populares, y otros que se incorporaron a otras tareas.

Tal es el caso de Gabriel García Hernández (Morena), quien es el suplente de Martí Batres que, a su vez, solicitó licencia hace tres meses para ser nombrado secretario de Gobierno de la CDMX.

El otrora encargado de los programas sociales del gobierno federal, García Hernández –con cero iniciativas presentadas en tres meses– afirmó que se encuentra en un proceso de aprendizaje y sí ha respaldado iniciativas, aunque no encabeza ninguna.

“Con mis compañeros he fortalecido todas las iniciativas actuales, me siento representado con lo que se ha avanzado en el Senado, y estoy en un proceso de aprendizaje. El primer paso era interiorizarme en los temas legislativos, no tenía experiencia en temas de legislación, pero por fortuna muchos compañeros míos sí”.

No obstante, está el caso del morenista Sergio Pérez Flores, quien rindió protesta como senador el 2 de marzo, en sustitución de Radamés Salazar, quien falleció.

El sustituto no ha tenido ninguna iniciativa presentada a título personal.

La panista Estrella Rojas Loreto se incorporó al Senado recién el 1 de octubre y tampoco cuenta con propuestas legislativas.

