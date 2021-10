Carlos Slim retira slogan "Todo México es territorio Telcel" tras petición del presidente López Obrador: VIDEO

Durante su gira de trabajo por el estado de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sostuvo un encuentro con el empresario mexicano Carlos Slim. Entre varios temas que tocaron, uno de ellos fue el de la telefonía, donde el mandatario pudo hacerle llegar una queja de manera directa.

El Ejecutivo aseguró que el magnate ordenó que se retirara el slogan: "Todo México es territorio Telcel", debido a que él mismo se ha dado cuenta que no era verdad, tras su experiencia durante sus visitas a varias comunidades del país.

"Yo creo que fue una muestra de honestidad la de Carlos Slim. Una actitud honesta porque tenía un mensaje, un comercial que decía 'Todo México es territorio Telcel' y le dije 'Carlos, esto no es cierto. No puede uno hablar por teléfono, yo ando en los pueblos y desde la mañana hasta la tarde me puedo comunicar; no tenemos señal. Dio la orden de que quitaran el comercial. Cuando menos en eso hay que reconocer que se reconoció con honestidad".

López Obrador habla de la importancia de las telecomunicaciones en México

En este tema, el tabasqueño aseguró que el 80 por ciento del territorio nacional no tiene comunicación por Internet ni posibilidad de comunicación con telefonía celular; hecho que aseguró que se tiene que resolver y aunque es complejo por la tecnología que implica, será de gran importancia para el avance y trascendencia del país.

Explicó que el problema no ha sido por falta de presupuesto ni por voluntad política, pero sí por falta de tecnología. Asimismo, indicó que en el tema de los avances de ésta no sólo se le ha engañado a los mexicanos, sino a la humanidad entera:

"Desde aquí aprovecho para decir que han engañado a la gente. Han engañado a la humanidad con mucha propaganda sobre el avance tecnológico, pero en los hechos es muy poco el avance. No hay posibilidad de que se alumbre un país desde un satélite y se pueda tener sistema de Internet en ese país".

"Hablan de los carros eléctricos, de los edificios inteligentes de los carros sin conductores, pero en los hechos no hay tecnología suficiente. Entonces tenemos que seguir resolviendo con la fibra óptica de la CFE con antenas, satélites, como sea, pero hay que cumplir para que en todos los pueblos de la montaña y distintas regiones del país se pueda hablar por teléfono o contar con Internet", explicó el Presidente de México.

