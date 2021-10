AMLO: Apoyos directos a los municipios de la montaña de Guerrero; se fortalecerán programas de Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los municipios de la región de la montaña de Guerrero van a recibir apoyos directos, sin intermediarios.

En la Reunión con Autoridades de la Montaña, el jefe del ejecutivo federal dijo que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y las autoridades locales van a decidir qué obras se requieren en cada municipio.

"Elaborar programas en cada municipio a través de lo que ustedes están recibiendo como peticiones (...) ahora vamos a que les lleguen esos apoyos directos a los ayuntamientos, que ustedes los aplican (...) vamos a pedir a Evelyn que nos ayude, que se ponga de acuerdo con ustedes, con las autoridades de los municipios y que se elabore el programa para cada municipio, para que nosotros podamos reunir los recursos y se los vamos a enviar con este propósito", explicó.

López Obrador señaló que los programas de Bienestar se van a fortalecer en los municipios de la región de la montaña de Guerrero.

"Vamos a reforzar todos los programas de Bienestar dse es el propósito, estaba yo viendo los programas integrados por municipio, y en todos, casi todos son más los beneficiarios qué los hogares, es decir, podemos imaginar que en todas las casas, yo estoy viendo Tlapa, llega cuando menos un programa de bienestar", indicó.

El mandatario federal adelantó que mañana se va a presentar un Plan de Apoyo para Guerrero, donde cada secretario detallará las acciones a implementar.

"Hemos decidido y ya se lo expresamos en Palacio Nacional apoyarla para que entre todos cerremos filas y apoyemos al pueblo de Guerrero tan es así que mañana en Chilpancingo a la 1 de la tarde va a estar todo el gabinete del Gobierno Federal, todos los secretarios, vienen al estado de Guerrero, para refrendar nuestro apoyo al pueblo, a la gente y a su gobernadora", explicó.

La gobernadora Evelyn Salgado indicó que habrá coordinación con el presidente López Obrador y con los alcaldes guerrerenses.

"Trabajar en perfecta coordinación, se los he dicho en reiteradas ocasiones: tienen a una gobernadora que también es su amiga y que es también su aliada, porque ustedes son los que nos pusieron aquí para servir no para servirnos. Hacer pueblo, ser pueblo y estar con el pueblo, eso es lo que estamos haciendo, aquí ustedes mandan y es lo que debemos hacer, estar en territorio y no en escritorio", señaló.

