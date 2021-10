¡Lo sentimos! HSBC ofrece estas recompensas a sus clientes tras fallas en el sistema

Si fuiste uno de los miles afectados por el banco HSBC al no poder utilizar tu tarjeta de débito, no te preocupes más, pues el banco anunció que bonificarán a los cuentahabientes que no pudieron utilizar los cajeros. Además, señaló que dará el 5% de reembolso en todas las compras que se hagan con el plástico en los próximos días.

"¡Lo sentimos y tomamos acción! Sabemos que tuviste una mala experiencia al no poder usar tu Tarjeta de Débito HSBC durante el periodo de ejecución de mejores a nuestro sistema.

1. Te bonificaremos las comisiones que te pudieron haber cobrado otros bancos por el uso de su red de cajeros del 10 al 18 de octubre.

2. Adicionalmente, te brindaremos el siguiente beneficio exclusivo para que sigas disfrutando de tu Tarjeta de Débito HSBC. Recibe 5% de reembolso en todas tus compras Débito HSBC del 1 al 10 de noviembre de 2021".

