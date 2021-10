Regreso a clases presenciales: Evita SEPyC que más de 73 mil estudiantes dejaran las aulas en Sinaloa

Al presentar el diagnóstico “La escuela es solución, no problema. Los efectos de la pandemia en nuestros niños”, el secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía López, indicó que ha valido la pena el esfuerzo realizado por las familias y los profesores, quienes contaron con opciones que permiten que los estudiantes aprendan, se sientan apoyados, y que se queden en la escuela.

El funcionario manifestó que sistema educativo de la entidad fue midiendo y aprendiendo sobre sí mismo, pues a lo largo de la contingencia ha diseñado que implican un método: diagnosticar, focalizar, implementar opciones, evaluar lo implementado, corregir y volver a diagnosticar.

Además señaló la importancia de evaluar la gravedad de los efectos de la contingencia en el alumnado para lo que se aplicaron dos instrumentos.

Juan Alfonso Mejía destacó que el primero evaluó los aprendizajes mínimos y el segundo, el estado emocional, tomando una muestra representativa estatal de 40 mil estudiantes de primaria y secundaria.

Durante los primeros seis meses de la pandemia la SEP pronosticaba un 10 por ciento de abandono a nivel nacional. Este año INEGI consideró un 22 por ciento, lo que implicaría que 126 mil estudiantes en Sinaloa, abandonarían los estudios de nivel básico.

Las estrategias emprendidas en el estado bajaron ese pronóstico a 53 mil 127 alumnos que no continuaron con sus estudios durante el presente ciclo escolar, mientras que 73 mil 663 siguen educándose de manera presencial y virtual. De acuerdo con las cifras presentadas por Mejía López, Sinaloa contuvo la inercia, y se ubica por debajo de la media a nivel nacional.

El Secretario de Educación en Sinaloa concluyó que, la Escuela es solución, pues los niños están, aprenden, y son apoyados por sus maestros, sin embargo, mientras no termine la pandemia, dijo que no se puede bajar la guardia, y en medida en que no se regrese a la presencialidad, seguirá habiendo graves pérdidas.

De acuerdo con la investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, la interrupción de la presencialidad durante 18 meses provocaría una pérdida de una tercera parte de lo aprendido por los alumnos.

Sinaloa se ubica arriba de la media, es decir, contuvo los efectos más graves en los aprendizajes.

mgm