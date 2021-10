Portal para afiliación a Morena es ilegal: Xóchitl Zagal

La titular de la Secretaría Nacional de Organización de Morena, Xóchitl Zagal, acusó que la plataforma para la afiliación al partido que el presidente Mario Delgado lanzó el pasado martes es ilegal, miente a la ciudadanía y no garantiza la salvaguarda de los datos personales de los militantes.

En entrevista con El Heraldo de México, la morenista señaló que la plataforma “Morena sí”, que anunció el dirigente nacional de Morena, es ilegal, toda vez que forma parte de los lineamientos que no han sido avalados por el Consejo Político Nacional del partido cuya sesión no ha podido ser reprogramada, luego de que el pasado 3 de octubre, por falta de quórum, no pudo ser realizada.

Añadió que los datos personales de quienes se inscriban en la plataforma, además de que dijo, engañan a la ciudadanía porque al realizar el proceso la aplicación señala “Tu solicitud de afiliación se encuentra en proceso de validación, pronto nos comunicaremos contigo”, lo que, dijo, no significa que ya seas militante.

“La publicación que hacen (del proceso de afiliación) no tiene base jurídica, sin embargo, ha causado mucho interés por parte de la militancia, hay muchas preguntas porque la aplicación, al registrar tus datos arroja una leyenda, el que está vigente es el sistema nacional Sirena que es donde gestionamos los datos de los protagonistas del cambio verdadero” señaló la morenista.

Añadió que la secretaría a su cargo está trabajando para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para acreditar el padrón de tres millones 72 mil 600 afiliados que ya estaban en Morena y a los nuevos que se quieran afiliar.

“Hay que preguntarle qué ruta jurídica y bajo qué argumento legal están haciéndolo, hay que preguntarle al compañero Mario Delgado, porque en mi caso, yo he advertido, en diversas ocasiones le he puesto en el radar a la dirigencia de lo que va a ocurrir, respecto a que la autoridad responsable vinculada en el proceso del cumplimento de la sentencia, es la Secretaría de Organización”, señaló Zagal.

