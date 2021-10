Tragedia en Naucalpan: joven se disfraza de la "Llorona” para espantar a sus vecinos y la matan a balazos

La leyenda de “La llorona” es uno de los relatos más escalofriantes que existen en la cultura mexicana y debido a ello, muchas personas se valen de este personaje para espantar a otras personas, sin embargo, estas bromas no siempre salen bien y pueden terminar en tragedia, tal como le habría pasado a una mujer en Naucalpan quien salió a la calle disfrazada de “La llorona” y terminó asesinada a balazos.

De acuerdo con información emitida por diversos medios locales, estos desafortunados habrían ocurrido durante la madrugada del pasado viernes 15 de octubre en las calles del barrio San Miguel Dorami, en San Francisco Chimalpa, en el municipio de Naucalpan, Estado de México y según refieren, la joven se paseó por diversas calles haciendo al característico grito de este personaje de terror provocando el susto de varios vecinos y alternando a los perros callejeros que le ladraban a su paso.

En redes sociales fue difundido un video captado por vecinos de la zona en el que se apreciaría a la joven que portaba un largo vestido blanco caminando completamente sola por las calles del barrio San Miguel Dorami.

Los reportes señalan que tras haber recorrido algunas calles gritando “¡Ay mis hijos!”, se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego, por lo que cuando volvió la calma, los vecinos salieron a la calle para descubrir que la supuesta llorona era realmente una mujer de entre 20 y 25 años de edad, quien ya no tenía signos vitales debido a los impactos de bala que sufrió en diversas partes del cuerpo, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la supuesta “llorona” y se informó que ninguno de los vecinos pudo dar referencias sobre el ataque a balazos por el que perdió la vida la joven, por lo que no se reportan personas detenidas por estos hechos. No obstante, las autoridades locales dieron a conocer que se iniciaría una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Reacciones en redes

Luego de que se diera a conocer este lamentable y desafortunado episodio, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y mientras algunos internautas se mostraron consternados por la muerte de la joven, otros más señalaron que la muerte de la joven fue provocada por ella misma, ya que consideran que ese tipo de bromas pueden hacer reaccionar a las personas de diferentes formas y aseguraron que, en este caso, el o la asesina habría disparado por el miedo de presenciar un supuesto hecho paranormal.

