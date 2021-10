Embajador de Estados Unidos llega a Oaxaca y conoce el proyecto del Corredor Transístmico

El embajador de Estados Unidos Ken Salazar, recorrió el puerto de Salina Cruz, Oaxaca para conocer de cerca las ventajas del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde reconoció que es una gran oportunidad de desarrollo del sureste del país.

Ken Salazar, acompañado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, recorrió la obra para conocer su avance. La obra del Corredor Transístmico es una de las más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que permitirá una mejor circulación de mercancías del sur al norte de México, uniendo los Puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, el embajador de Estados Unidos reconoció que Oaxaca es una zona "olvidada" del país y de ahí la importancia de los proyectos de inversión a largo plazo que permita su desarrollo.

"Este corredor tiene visiones y posibilidades, no estoy seguro todavía qué es, cómo podemos trabajar, pero si no conocemos, no podemos identificar en qué partes podemos promover, podemos trabajar, por eso este viaje también es un viaje de investigación y de aprender mucho con el equipo que traigo aquí de los Estados Unidos y también con el equipo que mandó Marcelo Ebrard con nosotros", expresó.