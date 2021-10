AMLO aseguró que no habrá "terrorismo fiscal" y defendió la obligatoriedad del RFC para todos los adultos: "Se busca que no haya fraudes"

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que todos los adultos sean incorporados al RFC y afirmó que no habrá “terrorismo fiscal”, aseguró durante su conferencia de prensa la Mañanera.

"Se busca que no haya fraudes bajo el hecho que sean menores de edad. Pero eso no afecta, es bueno. Lo que pasa es que los opositores son muy ofuscados, no saben cómo cuestionar", aseguró el mandatario.

López Obrador indicó que presentó la iniciativa sobre la incorporación al RFC de los mayores de edad a partir de los 18 años la cual considera que es lo más conveniente para el país y espera que los legisladores la aprueben.

AMLO contra las donaciones de empresas a organizaciones sociales

AMLO habló sobre las donaciones de las empresas a las organizaciones sociales, indicó que la mayoría de las empresas se dedican a invertir, producir, crear empleos y a pagar sus contribuciones; no obstante, acusó a algunas de ellas de evitar el pago de impuestos a través de una fachada falsa de filantropía.

“Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función, eso lo inventaron para no pagar impuestos, para presumir saludar con sombrero ajeno”, dijo el mandatario.

Aprueban en lo general Miscelánea Fiscal 2022

Este lunes, con 260 votos a favor de Morena y aliados y 218 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, el pleno de la Cámara de Cámara de Diputados aprobó sin cambios en lo general el dictamen de Miscelánea Fiscal 2022, que contempla la inscripción de los jóvenes mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes y tasa cero a los productos de higiene menstrual.

De esta manera los jóvenes de 18 años están sujetos a registrase bajo el rubro de personas físicas sin actividad económica, a fin de que no tengan obligaciones fiscales y por ende no sean sujetas a sanciones.

RMG