Pensiones para discapacitados será universal: AMLO

En el tercer día de gira por Baja California, Andrés Manuel López Obrador confirmó que está negociando con los gobiernos locales para que las pensiones para discapacitados sean “universales” en todo el país, esto teniendo en cuenta que los gobiernos estatales aporten el 50 por ciento del dinero y el otro 50 lo aporte el gobierno federal.

“Estamos por llegar a acuerdos con los gobiernos estatales para que, si aportan el 50 por ciento, la federación aporta otro 50 por ciento y así se apoya a todos los discapacitados; va a ser universal el programa”, explicó el mandatario mexicano.

En la presentación de avances de Programa para el Bienestar en Baja California, AMLO aprovechó para tocar el tema para las pensiones para los niños y niñas que tengan alguna discapacidad, mismo donde especificó que se suma al apoyo en rehabilitación que reciben de 20 mil de ellos gracias al convenio suscrito con Fundación Teletón.

Un incremento para el 2024

Dentro la información que se presentó el comunicado por parte del Gobierno de México, ya que confirmó que la pensión para adultos mayores de 65 años es universal, además de confirmar que se espera tener un presupuesto más elevado para dicha rama en el 2024.

“Recordó que la pensión para adultos mayores es universal a partir de 65 años y aumentará para llegar al doble en enero 2024; tan sólo en 2021 se incrementó un 30 por ciento para alcanzar 152 mil millones de pesos, para 2022 será de 238 mil millones y para el 2024 llegará a 370 millones de pesos”, se lee en el comunicado.

En el evento confirmó que ya está todo contemplado y no habrá problemas de déficit, es decir, que van a tener recursos suficientes, por lo que la gente no tendrá problemas y no existirá la “robadera”, ya que “no hay corrupción”.

