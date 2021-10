AMLO promete más apoyos a estudiantes y jornaleros

Al inaugurar la universidad Benito Juárez, sede San Quintín, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno da atención prioritaria a los jóvenes con opciones educativas y laborales.

Con esta estrategia de gobierno, dijo que se evita que sean enganchados por la delincuencia organizada, por los que criticó que en otros gobiernos los hayan despreciado y calificados de manera despectiva como "Ninis, es decir, que no estudian ni trabajan.

Acompañado del gobernador saliente y de la entrante, Jaime Bonilla y Marina del Pilar Ávila, el mandatario agregó que este recién creado municipio requiere de una atención especial para darle seguridad a los jornaleros que aquí habitan.

En ese sentido, prometió que se trabaja más en materia de seguridad para que no queden impunes casos como el de jóvenes desaparecidos.

“Es muy importante que haya paz, que haya tranquilidad, aquí ha habido casos lamentables de jóvenes desaparecidos y tenemos que aclarar todo eso, que no haya impunidad, que no haya violencia,, que se consiga la paz en todo el país, en la idea, en el principio, en el criterio de qué la paz es fruto de la justicia, por eso nos importa mucho atender a los jóvenes para que no se vayan por el camino equivocado”, afirmó.