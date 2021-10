AMLO firma decreto para autos chocolate; arremete contra los que se oponen a la revocación de mandato

Al firmar el decreto para regularizar los automóviles irregulares y conocidos como "chocolate", el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a participar en la revocación de mandato, que se realizará en marzo del próximo año.

Se lanzó en contra de los opositores que buscan invalidar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta consulta para preguntarle a la gente si debe o no continuar su mandato hasta 2024.

Incluso, aseguró que están en contra de este ejercicio de democracia participativa porque le tienen miedo al pueblo.

"Yo Invito a todo el pueblo que participe, a que vayan a votar a favor o en contra, pero que todos participemos para dejar establecida la democracia como forma de vida, Establecer el hábito democrático en nuestro país, esa herencia, el legado a las nuevas generaciones será de mucha utilidad”, convocó.

Insistió que hay quienes piensan que la política está hecha nada más para políticos y no del pueblo, por eso ahora se están oponiendo a que se lleve a cabo esta consulta.

"Se va a preguntarle al pueblo, a todos los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Es ‘sí’ o ‘no’ como dirían los paisanos, ‘sí’ o ‘no’, lo demás no me interesa”.

Así, reiteró el mandatario, cada tres años puede llevarse a cabo una consulta para que lo ciudadanos sean siempre los que manden, para gobernar obedeciendo al pueblo.

De esta forma , el titular del Ejecutivo Federal puede cumplir seis años en su cargo sólo si se aplica, trabaja, no roba, no actúa de manera autoritaria y es sensible a los problemas sociales

"Entonces te quedas los seis años y si no, a otra cosa, dedícate otra cosa, ¿te gusta mucho el dinero? Dedícate al negocio en empresas privadas, pero si quieres hacer política, eso implica, eso exige entrega total, eso sinónimo de servicio, es seguir el ejemplo de José María Morelos y Pavón, ser siervo de la nación, servirle al pueblo”.

"Cuántos sacrificios nos hubiéramos ahorrado si se hubiera respetado el voto en el 2006, si no se hubiese hecho el fraude para imponernos a Calderón.

"Qué hizo lo primero: sin tener elementos, sin un estudio, un análisis, sin un buen diagnóstico, declarar la guerra al narcotráfico. Le pega un garrotazo a lo tonto al avispero y se desata la violencia, muchísimos muertos, desaparecidos, hasta hoy estamos padeciendo de esa decisión errónea, de ese error, no cabe duda que en política son como crímenes, sobre todo cuando se trata de errores garrafales".

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, detalló que muchas veces estos autos sin matrícula y de procedencia extranjera son usados por grupos criminales para comer delitos.

"Nada más para poner un ejemplo, en Baja California circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera, muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de mecanismos de registro y control vehicular.

"Sólo para dar un ejemplo, del 1 de noviembre de 2019 al 30 de agosto de 2020, en Baja California fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados; 78 por ciento de los cuales son de origen extranjero e irregulares", dijo.

