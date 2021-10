Ssa señala innecesario vacunar a menores de edad contra el coronavirus

Al ser cuestionado este viernes por senadoras que demandaron vacunar contra el COVID-19 a los menores de edad en México, el secretario de Salud Pública, Jorge Alcocer Varela, contestó que al momento no hay necesidad de hacerlo, e incluso advirtió que podría ser contraproducente para su desarrollo del sistema inmunológico.

Junto al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, desde el Senado de la República el secretario de Salud dijo que en su opinión y la de expertos ligados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) “todavía tiene que esperarse algún tiempo” para vacunar a los menores.

“Si a mí me preguntan: ¿a su nieto le vacuna?, no a esa edad, hasta no saber, y esto lo vamos a empezar a definir igual que la tercera dosis, que también está en discusión a partir del siguiente año, en el primer trimestre se estima, del 2022, y esa es la razón. No es necedad, ni es otra cosa, y, desde luego, pues tenemos que estar atentos a esa evolución, esa es mi razón”, dijo ante la Comisión de Salud del Senado.

Juan Antonio Ferrer de igual manera expresó su opinión al respecto de las vacunas a menores

FOTO: Cuartoscuro

Cuestionan sobre rechazos

En la comparecencia por el Tercer Informe de Gobierno, Alcocer y Ferrer fueron cuestionados por las senadoras Sylvana Beltrones del PRI y Xóchitl Gálvez del PAN sobre el rechazo del gobierno federal a vacunar a los menores de edad.

Al argumentar su postura, Alcocer Varela explicó que los menores de edad tienen la glándula timo que fortalece su sistema inmune, la cual desaparece después de los 25 años; sin embargo, dijo que en el caso de quienes padecen otras enfermedades (comorbilidades) sí serán vacunados.

“El ponerles una vacuna de la cual todavía excepto para una de las vacunas qué es la que tiene ya aprobada la OMS, que es la de Pfizer, podría tener alguna limitación, no les va a pasar nada, alguna limitación a su desarrollo natural normal de su sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades en el curso de su vida, entonces por eso es esa precaución, ese sistema inmunológico a partir de los 25 años cambia, de los 12 a los 17 está todavía, excepto cuanto tiene alguna enfermedad que, repito, una enfermedad agregada, tiene lo suficiente para responder”, expuso.

Sobre la vacunación a los menores de edad que padecen comorbilidades, Juan Antonio Ferrer reveló el próximo lunes arrancará la campaña.

“Ayer en una reunión que salimos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, revisamos con todo el equipo ahí de todas las instituciones que había más de 33 mil registros de adolescentes con esta enfermedad. La instrucción del Presidente fue, ya nos arrancamos el lunes”, dijo.

Justificó que ya están en posibilidades de comenzar con la vacunación de menores de edad que tienen algún tipo de enfermedad gracias a que para el 30 octubre próximo el gobierno espera aplicar al menos una dosis a todas las personas mayores de 18 años.