Reforma Eléctrica: Proponen parlamento histórico

La Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador se someterá a un ejercicio histórico de parlamento abierto, donde participarán en conjunto diputados federales y senadores.

Así lo informaron, tras una encerrona de líderes parlamentarios, los coordinadores de Morena y el PRI en las cámaras de Senadores y de Diputados, Ricardo Monreal y Rubén Moreira, respectivamente.

Tras un encuentro con integrantes de las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, el diputado Moreira mantuvo la postura sobre que, en estos momentos decir sí o no a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador anularía la esencia del parlamento.

El priista puso sobre la mesa que para analizar la Reforma Eléctrica se pueda conformar un parlamento abierto dual histórico, donde participen senadores y diputados federales, así como todos los sectores del país, además que sea transmitido en televisión abierta, pero que se deje fuera a cabilderos.

“El PRI propone un parlamento abierto que sea sobre puntos en la litis, que no sea entre personas que no presenten intereses legítimos de la mesa. Por ejemplo no cabilderos, no es el caso de llenar jornadas y jornadas con ellos”, expresó.