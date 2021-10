Reforma eléctrica sin ruta crítica; se aprobará primero el el Paquete Económico 2022

La reforma eléctrica no tiene una ruta crítica, ni tiempos definidos, ya que el Congreso aprobará primero el Paquete Económico 2022 y luego entrarán al debate de la reforma presidencial.

Así lo dieron a conocer tras una reunión los líderes de Morena y el PRI en las Cámaras de Senadores y de Diputados, Ricardo Monreal y Rubén Moreira, respectivamente.

Tras un encuentro con integrantes de las Juntas de Coordinación Política de ambas cámaras, el diputado priista Rubén Moreira mantuvo la postura sobre que en estos momentos decir sí o no a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador anularía la esencia del parlamento.

El priista puso sobre la mesa que para analizar la reforma eléctrica se pueda conformar un parlamento abierto dual histórico donde participen senadores y diputados federales, así como todos los sectores del país, además que sea transmitido en televisión abierta, pero que se deje fuera a cabilderos.

"El PRI propone un parlamento abierto que sea sobre puntos en la litis, que no sea entre personas que no presenten interese legítimos de la mesa. Por ejemplo no cabilderos, no es el caso de llenar jornadas y jornadas con ellos. El rumbo de ese debate lo tienen que tomar factores políticos de las cámaras sobre puntos especiales. Que se abra a la televisión abierta para que la sociedad vea quién tiene la razón", expresó.