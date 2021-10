Pedro Haces rechaza que CATEM busque contrato en Dos Bocas

El secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) rechazó que la organización sindical esté buscando el contrato colectivo de los trabajadores de la refinería de la refinería de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Paraíso, Tabasco.

En entrevista con El Heraldo de México, Pedro Haces aclaró que CATEM no participó en el enfrentamiento de trabajadores en las instalaciones petroleras, ni está en competencia por el contrato colectivo con la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Lo que yo quiero decir es que CATEM sería incapaz de bloquear una obra de esa envergadura, y sobre todo sabedores que es para el progreso de México. Lo que yo quiero decir es que CATEM no ha participado en Dos Bocas, no está el conflicto y no va a estar tampoco (...) CATEM no está en Dos Bocas no hemos participado en ese conflicto nosotros estamos para sumar esfuerzos con los empresarios mexicanos”, afirmó.

Pedro Haces reconoció que existe una relación entre la CATEM y la empresa ICA, pero que es con los trabajadores del Tren Maya.

“Nosotros estamos trabajando con la empresa ICA en el Tren Maya, y es una empresa sumamente responsable, y de las que ojalá hubiera muchas como ICA, porque siempre cumplen con todo lo que tiene que cumplirse con los trabajadores como lo mandata la Ley Federal del Trabajo, todo lo que se desprende del (artículo) 123 constitucional”, indicó.

Mejoras en condiciones laborales

El exsenador por MORENA aseguró que colaborará en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le solicité para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

“Nosotros queremos que le vaya bien al presidente para que le vaya bien a México, queremos que esté tipo de grandes obras se detonen, se logren, se hagan en tiempo y forma para que a México le vaya bien por la gran importancia que tiene la refinería, pero si decir tajantemente que nosotros no estamos ahí (...). siempre voy a atender los llamados del señor presidente, en todo momento, somos aliados de la transformación del país y no nos dedicamos nosotros a hacer paros injustificados”, indicó.