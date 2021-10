No se usará la criptomoneda en México; ortodoxia en el manejo de las finanzas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el uso de la criptomoneda en México y aseguró que habrá "ortodoxia" en el manejo de las finanzas públicas.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo dijo que en el manejo financiero no se va a innovar mucho.

"Nosotros no vamos a cambiar en ese aspecto (el uso de la criptomoneda), pensamos que debemos de mantener ortodoxia en el manejo de las finanzas, no tratar de innovar mucho en el manejo financiero", afirmó.

AMLO privilegia el combate a la evasión fiscal

López Obrador adelantó que su gobierno cuida la recaudación y la distribución de los ingresos en el país, privilegiando el combate a la evasión fiscal.

"Es cuidar que esté bien el ingreso, para eso que no haya evasión fiscal, que no haya privilegios, que todos contribuyamos, que no haya privilegios en el pago de los impuestos y con eso es suficiente, la verdad es que no hemos tenido problemas en cuanto a la recaudación y eso nos da mucha tranquilidad para poder financiar el desarrollo del país", indicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto

RMG