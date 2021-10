Trabajo artesanal: Ayudan a recobrar la confianza

Mediante el programa Soy Rosa IMSS, el voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social ha entregado de forma gratuita más de nueve mil prótesis de mama artesanales para aquellas mujeres sometidas a mastectomía debido al cáncer.

En el Centro Médico Nacional Siglo XXI se ubica el taller donde se elaboran las prótesis, bajo altos estándares de calidad e higiene, a base de semillas de linaza.

En entrevista con El Heraldo de México, Nancy Vega, coordinadora nacional del programa Soy Rosa IMSS, señaló que es una semilla inocua que no genera fauna nociva, no tiene olor, no germina y es adaptable.

“Lo que hace la prótesis es prevenir el dolor en la región cervical y lumbar, derivado de la descompensación de peso posterior a la mastectomía, además de contribuir al bienestar emocional y a que tengan una imagen con la que se sientan cómodas, fortaleciendo su autoestima y confianza”, expresó Nancy Vega.

El modelo de prótesis fue seleccionado por un comité de expertos en cáncer de mama, quienes definieron las características de ergonomía y funcionalidad; las tallas van de la 32 a la 40 y son perfeccionadas a mano para mayor comodidad de las futuras usuarias.

Rocío Huerta venció al cáncer de mama hace dos años; sin embargo, le fueron retirados los dos senos y desde entonces continúa bajo observación.

Su estado de ánimo es más positivo que nunca y parte de esa recuperación emocional fue gracias a las prótesis artesanales.

“Estoy muy, muy contenta con ello porque me ha cambiado la vida, a pesar de todo lo que he vivido. Esto ha sido de mucha utilidad, pues la confianza conmigo misma es prácticamente otra, voy por la calle o al trabajo y luzco como antes de mi intervención quirúrgica”, señaló.

Las beneficiarias no necesariamente tienen que ser derechohabientes del IMSS; toda mujer es candidata a obtener una o las dos prótesis, dependiendo el caso.

Por Antonio Anistro

PAL