Movimiento Ciudadano acusa que Morena presionó en la elección en Tlaquepaque

Morena presionó para que se diera la anulación de la elección en Tlaquepaque que ganó limpia y contundentemente, Citlalli Amaya subrayó Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

“Acusamos a Morena de robarse esta elección a partir de la presión que ha ejercido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no encontramos otra explicación. El supuesto argumento de la Sala Superior es irrisorio, cae por sí solo, es una arbitrariedad que contradice todos sus criterios y antecedentes”, sostuvo Castañeda.

El TEPJF determinó anular la elección que ganó la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya, al considerar que un video emitido por el Cardenal en retiro, Juan Sandoval Íñiguez, donde no se menciona a ni un candidato o candidata, partido político o municipio, pudo influenciar a personas en Tlaquepaque.

En conferencia de prensa, Castañeda destacó 3 puntos que exhiben la presión en la elección:

1. Falta de elementos determinantes para la anulación.

“Es un video genérico que corre en redes sociales, que no se refiere a un lugar geográfico en específico, que no habla de candidatas y de candidatos; que no habla de partidos políticos y el tribunal, mágicamente, interpreta que la intervención del Cardenal en retiro se refiere a Tlaquepaque: es completamente absurdo”, dijo Castañeda.

2. No se juzgó con perspectiva de género

“Le robaron la elección a nuestra compañera Citlalli Amaya, es una víctima de la injusticia: no se consideraron los criterios de género, se le robó por el hecho de ser mujer. El Tribunal tuvo que haber mostrado evidencia irrefutable de que esa elección se tenía que anular y no lo hizo”, dijo la senadora Verónica Delgadillo.

3. Van en contra de su propio criterio

“En esta misma elección, en tiempo de veda electoral, los videos de influencers del PVEM, con millones de seguidores, no fueron determinantes para anular ninguna elección y no fueron determinantes para juzgar que influyeron en el colectivo, el pensamiento o la intención de las personas para votar o no por el PVEM; en el caso del video del Cardenal ¿cómo sostienen que sí es determinante el video para influir en los ciudadanos de Tlaquepaque?”, dijo la diputada federal, Mirza Flores.

En la conferencia, estuvieron presentes, integrantes de la Comisión Operativa Nacional, la diputada María Elena Limón, así como la abanderada del Movimiento en Tlaquepaque, Citlalli Amaya.

