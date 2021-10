Morena asegura que reforma eléctrica será revisada a detalle "sin perder su espíritu"

El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el morenista Manuel Rodríguez, aseguró que se le moverá más de una coma a la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero conservará su espíritu, adelantó que el inicio del parlamento abierto sobre el tema se prevé para noviembre después de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022.

En entrevista posterior a la primera reunión de trabajo de la instancia legislativa que junto con la Comisión de Puntos Constitucionales se encargarán de dictaminar la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo para otorgar el 54 por ciento de mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el legislador aseguró que Morena y aliados no tienen prisa y se impulsará un análisis amplio en el que participen todos los sectores interesados.

Al ser cuestionado sobre una posible aprobación sin cambios a la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo, aseguró que habrá modificaciones, siempre y cuando se conserve el espíritu de la reforma que es dar mayor participación y solidez a la Comisión Federal de Electricidad.

“Aunque de manera sistemática afirman que no cambiamos ni una coma a las iniciativas que recibimos, sí lo hacemos para poder mejorar todavía aún más la propuesta inicial, fortalecerla y lograr además construir sumas y consensos. No me quiero aventurar a decirles cuáles pudieran ser, pero lo que sí es un hecho es que el espíritu de lo que busca la iniciativa, eso no cambiará”.

Mesas en el parlamento

Sobre el inicio de las mesas del parlamento abierto, señaló que comenzarán los consensos para que esto ocurra, pero adelantó que iniciarán el próximo mes, luego de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación que se prevé sea entre el 12 y 15 de noviembre.

“No tenemos prisa; sí queremos hacer un análisis y una discusión seria, profunda, amplia y, por lo mismo, estaba yo comentando que los foros serán en noviembre, y la discusión del presupuesto, a más tardar, tiene que estar aprobado el 15 noviembre, pues estamos hablando que, obviamente, esta iniciativa, en todo caso, se discutiría después de esa fecha”, señaló.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

