IP de Edomex pide iniciar dialogo con gaseros

De continuar el paro de los comisionistas de gas LP, a partir de este jueves iniciará una serie de conflictos graves en el Estado de México, desde el desabasto de pan y tortilla, hasta problemas de movilidad, debido a que la mayoría de la unidades del transporte público en la entidad, utiliza este tipo de combustible, aseguró Francisco Cuevas Dobarganes.

El presidente de la Unión de Industriales del Edomex (UNIDEM) hizo un llamado al gobierno federal para sentarse a dialogar con los comisionistas lo más pronto posible, a fin de encontrar una solución a sus demandas, con respecto al control de precios, antes de que se generen dificultades adicionales.

“Aunque es una bronca entre comisionistas con gobierno, los comisionistas no están dejando trabajar a las plantas, ni a los centros de carburación. Se van a venir, una serie de broncas bastante fuertes, con afectación a las empresas que hacen pan y tortilla, que ocupan gas LP, están ubicados en zonas habitacionales donde no existe red de gas natural. Son alimentos básicos, que no se va a poder producir”.

“Además, muchas de las unidades de transporte público en el Edomex se mueven con gas LP, va a haber un problema serio de movilidad de personal. Pero, lo más grave es que las casas, en pocos días dejarán de tener gas”.

Destacó que además en el centro de la Ciudad de México (CDMX), las unidades repartidoras de productos, por ley tienen que funcionar con gas o electricidad, las cuales, también se verán afectadas.

Denuncian falta de red de gas natural

El presidente de la UNIDEM señaló en la mayor parte de la zona metropolitana, conformada por la CDMX y municipios del Edomex, no se tiene una red de gas natural y las familias de recursos muy bajos, compran cantidades de gas LP muy pequeñas; por lo que, para las empresas grandes con plantas no les resulta costeable hacer la repartición de este combustible de casa en casa, requieren el servicio de los comsionistas.

Dijo que esta situación que no se podrán resolver con el proyecto de Gas Bienestar, que está planteando el gobierno, por la gran cantidad de personal que se requiere y manejo de efectivo.

“Puede haber un conflicto grave, si el gobierno no reconsidera. No vemos que el gremio de comisionistas vaya a irse con el medio peso, porque no sale”.

El presidente de la UNIDEM señaló que no están de acuerdo con la toma de calles y agresiones, por parte de los comisionistas, pero dijo que la comisión de 50 centavos no es suficiente para cubrir sus gastos, entre los que incluso, tienen que pagar uso de suelo a las organizaciones delictivas para que los dejen trabajar.

Destacó que el hecho de que el gobierno haya impuesto un control de precios, fue una medida buena, ya que algunas empresas y comisionistas, se habían adueñado de los territorios e imponían precios en algunas zonas del Valle de México.

“No dejaban que entrara otra pipa, los golpeaban y vandalizaban la unidad, en condiciones tipo gánster”.

Sin embargo, explicó que luego del aumento a nivel internacional en el precio del gas, los costos en México se incrementaron significativamente; lo que no resulta costeable para los comisionistas que obtienen cincuenta centavos, por cada litro de gas, cuando antes obtenían 2.5 pesos promedio.

“No les alcanza. Ellos tienen que pagar hasta tres empleados por pipa, gastan en combustible, seguro, pero además en algunas zonas tienen que pagar derecho de piso que les cobran por ir a repartir; pagar a mafias porque no les roben, como son ventas que hacen en efectivo tienen riesgos y de todas formas los llegan a robar”.

El presidente de UNIDEM señaló que se debe llegar a un justo medio, “no es posible que ganen 2.5 pesos por litro, pero tampoco que se queden con 50 centavos”.

