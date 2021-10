Sandra Cuevas asegura que las denuncias de Morena no tienen fundamento jurídico

Luego de que algunos diputados del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México acudieron ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina para denunciar penalmente a Sandra Cuevas, por los posibles delitos de ejercicio abusivo de funciones y distracción de recursos públicos, la alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que esta denuncia no tiene ningún fundamento jurídico.

"Es un tema que quiere causar controversia, persecución politica y lo que quiere hacer Morena es bombardearme", dijo Cuevas

Al respecto, la mandataria de la Alcaldía Cuauhtémoc, señaló que a través de varios diputados tanto federales como locales, estén ejerciendo en su contra violencia politica.

Ya atienden el caso sus abogados

Señaló que no parará con la labor que tiene en contra de del partido de izquierda, en la alcaldía que gobierna Cuevas actualmente, y afirmó que ya está acostumbrada. estos ataques de Morena, y a que presenten denuncias, realicen videos alterados sin ningún fundamente, por lo que restó importancia al caso y sus abogados atenderán la denuncia.

en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez a través de la señal de Heraldo Media Group, la funcionaria aseveró que no se podía configurar el tema de utilizar recursos públicos , ya que aún "no había entrado al poder en el gobierno y usar un recurso que aún no le habían entregado".

Rumores por la toma de protesta

Durante el espacio radiofónico en "Sergio y Lupita", la funcionaria comentó que el tema de la alfombra roja ya fue aclarado por la actriz Carmen Salinas quien aseguró que se la había prestado.

Recordó otro rumor que se había generado por las flores que se habían adquirido, mismas que la donaron los locatarios de Martínez de la Torre y otro por el back, la luces y el escenario, siendo algo muy sencillo que otros alcaldes hicieron, en el que además, muchos pusieron domos, mismos que tienen un valor de más de 600 mil pesos que implica un gasto tres veces mayor que el que ella hubiera realizado.

